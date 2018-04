Be Happy | la nuova proposta di intrattenimento di Rai 3

superguidatv

(Di venerdì 27 aprile 2018) Rai 3 puntamente sull’nella fascia access prime time con “Be”, il programma condotto da Paola Minaccioni e Marco Presta Nuovo programma in arrivo su Rai 3. Si tratta di “Be“, lasfida televisiva della terza rete di stato: un nuovo programma didedicato al tema della felicità (e non solo). Scopriamo tutte le anticipazioni. Besu Rai 3: quando inizia Debutta lunedì 7 maggio alle ore 20.15 su Rai 3 “Be“, il nuovo programma condotto da Marco Presta e Paola Minaccioni. Si tratta di unasfida per la terza rete di Stato che punta nell’access prime time sulla simpatia e l’ironia. Il conduttore radiofonico di Rai Radio2 e l’attrice romana saranno i padroni di casa dellastriscia quotidiana di Rai 3. Le puntate, della durata di circa venti minuti, vedranno i due ...