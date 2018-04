Baye Dame disperato in lacrime dopo gli insulti choc ad Aida | ecco la decisione

Aida Nizar - Baye Dame squalificato?/ La spagnola si dichiara ad Alberto - Dia e le lacrime da coccodrillo : Baye Dame sarà squalificato dopo il duro attacco ad Aida Nizar? Barbara D'Urso annuncia provvedimenti, Matteo Gentili ci ricasca e offende la concorrente spagnola.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:05:00 GMT)

Grande Fratello 15 : Baye Dame si pente dopo aver aggredito Aida Nizar : Baye Dame in lacrime al GF 15 dopo la lite con Aida: “Ho sbagliato” La furibonda lite avvenuta tra Baye Dame e Aida Nizar nella casa del Grande Fratello per la Festa della Liberazione continua a far discutere anche sui social. dopo la condanna degli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, sembra esserci un consenso pressoché unanime sulla possibile squalifica dell’italo-senegalese dal reality più spiato d’Italia. ...

“Finisce qui…”. Baye Dame : la decisione. Il Grande Fratello è stato chiaro e anche Barbara D’Urso è stata molto dura. Il comportamento del ragazzo è stato ‘inqualificabile’ e adesso lui piange… : È stato uno scandalo che ha fatto gridare alla ‘cacciata’ immediata. I fan del Grande Fratello sono rimasti di stucco di fronte a una delle scene più brutte della storia del reality. La scena del 25 aprile tra Baye Dame e Aida Nizar ha scatenato una mare di commenti negativi. Il ragazzo infatti ha assunto dei toni decisamente esagerati di fronte alla spagnola che voleva mangiare il tiramisù, insomma una reazione che da più ...

Baye Dame pentito dopo la lite con Aida Nizar : “Ho sbagliato” : Baye Dame in lacrime dopo il comunicato ufficiale del Grande Fratello: il pentimento del concorrente La lite tra Baye Dame e Aida Nizar ha di fatto alimentato in queste ore malumori e inquietudini all’interno della Casa del Grande Fratello. Il comunicato ufficiale inviato ai ragazzi dalla produzione del GF (che invitata i concorrenti a moderare […] L'articolo Baye Dame pentito dopo la lite con Aida Nizar: “Ho sbagliato” ...

Grande Fratello 2018 - Baye Dame squalificato? L'annuncio della produzione Video : Scattano i primi veri provvedimenti per i concorrenti del Grande Fratello 2018 [Video]. Questo pomeriggio all'interno della casa più spiata d'Italia si è verificato un episodio a dir poco violento e increscioso nei confronti di Aida Nizar, la concorrente spagnola che ha fatto il suo ingresso nella casa durante la puntata di lunedì scorso. Chi stava seguendo la diretta del GF 15 su Mediaset Extra ha avuto modo di vedere che contro Aida si è ...

Gf 2018 - Baye Dame tra le critiche : si punta la pistola in testa - è già polemica : Baye Dame è il concorrente della quindicesima edizione (attualmente in corso sul piccolo schermo) di uno dei reality show italiani più seguiti e discussi in rete. Il giovane concorrente di colore sta deludendo tutti i telespettatori del 'Grande Fratello Nip 15' i quali, dopo essere venuti a conoscenza di quanto è accaduto recentemente nella casa, stanno appellando a gran voce sul web e sui social in merito all'espulsione del ragazzo: scopriamo ...

GF 15 : Baye Dame sarà squalificato dal gioco? Video : Uno spazio dedicato alla quindicesima edizione del famoso programma televisivo “Grande Fratello 2018” [Video]. Purtroppo in questi giorni nella casa più spiata d’Italia i concorrenti si sono scagliati contro la nuova arrivata Aida Nizar, soprattutto #Baye Dame che potrebbe rischiare di essere squalificato nel corso del prossimo appuntamento serale. Tutti contro la showgirl spagnola E’ proprio così, mercoledì 25 aprile 2018 nel #Reality Show ...

Baye Dame - LITE CON AIDA NIZAR/ Sarà squalificato? Nuove accuse shock dalla spagnola al Grande Fratello : BAYE DAME squalificato dopo la forte LITE con AIDA NIZAR al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:50:00 GMT)

Baye Dame - Barbara D'Urso annuncia provvedimenti : «Atteggiamenti inaccettabili - io non ci sto» : di Ida Di Grazia A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso affronta in prima persona la bufera che ha colpito il Grande Fratello in questi giorni, in merito agli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar . ...