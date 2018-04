Barricato in casa | arrestato dopo 10 ore

Uomo armato uccide agente Los Angeles e poi si Barricato in casa : Un agente è stato ucciso ed un altro ferito da un Uomo che si è rifugiato in un appartamento di Pomona, vicino a Los Angeles, dopo essersi schiantato col suo pickup mentre tentava di scappare dalla ...

“Anche le bambine no!”. Carabiniere Barricato in casa - l’epilogo più tragico. Il dramma di Cisterna di Latina : uccide la moglie e tiene in ostaggio le loro figlie. Ore di angoscia - poi quel silenzio e le lacrime di un paese intero : L’ultima foto pubblicata su Facebook è un tramonto sul mare. Poi c’è un post, datato 10 febbraio, che a leggerlo oggi mette i brividi: “Non dire mai ‘a me non accadrà, io non lo farei mai’ perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato”. È difficile tracciare il profilo di Luigi Capasso, l’appuntato dei carabinieri di ...

Barricato in casa - CC : temiamo il peggio : 12.02 "temiamo il peggio ma non abbiamo ancora notizie definitive". Lo ha detto il Comandante provinciale dei Carabinieri di Latina,il colonnello Gabriele Vitagliano, rispondendo alle domande della stampa riguardo alla sorte delle due figlie del carabiniere che da stamane è Barricato con loro in casa. Dopo una lite in strada davanti al garage della moglie,a Cisterna di Latina, il militare ha sparato alla donna, in gravi condizioni in ospedale ...