Barcellona | Iniesta dà l' addio in lacrime dopo 22 anni

Le lacrime di Iniesta per l'addio al Barcellona dopo 22 anni : dopo 6 anni nelle giovanili, 16 in prima squadra e 31 trofei vinti, Andres Iniesta lascia il Barcellona. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista, in lacrime durante la conferenza stampa: 'È ...

Iniesta lascia il Barcellona : "E' la mia ultima stagione qui" : Il capitano blaugrana annuncia l'addio dopo 22 anni: "Il mio tempo qui è finito, in futuro non potrei dare più il meglio di me stesso"

Iniesta in lacrime : 'Dopo 22 anni lascerò il Barcellona' : BARCELLONA - ' Buonasera a tutti, questa conferenza stampa è stata convocata per rendere pubblica la decisione che questa stagione è la mia ultima qui. E' una decisione molto ponderata, pensata ...

Andres Iniesta lascia il Barcellona dopo 22 anni : dopo 22 anni qui so cosa significa essere un giocatore di questa squadra, per me la migliore del mondo'. Con queste parole Andres Iniesta ha annunciato fra le lacrime che al termine della stagione ...

Barcellona - Messi sarà il nuovo capitano : prenderà la fascia da Iniesta : Con la prossima uscita di Don Andrès, che lascerà la Catalogna per trasferirsi in Cina, l'asso argentino - scrive oggi 'Sport' - diventerà il nuovo capo dello spogliatoio azulgrana, il primo a non ...

Barcellona - Messi sarà il nuovo capitano : succederà ad Iniesta : Una fascia che indica la responsabilità di rappresentare il club in Spagna e nel mondo, in partite ufficiali e amichevoli. Un compito che va al di là dei doveri di un calciatore e che per questo dal ...

Iniesta - addio al Barcellona : ipotesi Cina ma l’Inter tenta il clamoroso inserimento : Ultime partite con la maglia del Barcellona per Iniesta, stagioni fantastiche in Spagna per il centrocampista, tanti trofei vinti e tante soddisfazioni con il club blaugrana, Iniesta è stato per tante stagioni il miglior centrocampista al mondo. Ed anche l’attuale rendimento è ancora altissimo, nonostante i 33 anni Iniesta può ancora togliersi tante soddisfazioni. Certo l’addio con il Bercellona si sta valutando il futuro, offerte ...

Barcellona - Iniesta si commuove dopo la Coppa : 'Grazie per l'affetto' : TORINO - La vittoria del Barcellona contro il Siviglia , 0-5, in Coppa del Re sarà ricordata come la finale di Andrés Iniesta . Sicuramente la sua ultima grande partita con il club catalano, ...

Barcellona - Iniesta : 'Nelle prossime settimana svelerò il mio futuro' : Lacrime e grande commozione hanno accompagnato Andrés Iniesta nel trionfo per 5-0 del Barcellona al Wanda Metropolitano contro il Siviglia in Coppa del Re. All'uscita dal campo il giocatore blaugrana ...

Lacrime e addio - Iniesta saluta il Barcellona con l'ennesimo trionfo : 'questa settimana dirò dove andrò' : Andrés Iniesta ufficializzerà il suo addio il Barcellona nel corso di questa settimana, annunciando il nome del suo prossimo club AFP PHOTO Il trionfo numero 33 in carriera, una Copa del Rey strappata ...

Siviglia-Barcellona - la notte magica di Iniesta : gol - ovazione e lacrime : Chongqing Dangdai Lifan. Chissà se Andres Iniesta imparerà a pronunciare correttamente il nome del suo prossimo club prima di trasferirsi in Cina. E chissà quanto tempo impiegheranno i tifosi spagnoli ...

Barcellona - ecco quando Iniesta deciderà sul proprio futuro : Secondo Sport Andres Iniesta potrebbe fare un annuncio sul proprio futuro al termine della finale di Coppa del Re, nella quale il Barcellona sfiderà il Siviglia di Montella. il centrocampista potrebbe ...

Iniesta-Barcellona - l'addio è vicino : Potrebbe arrivare nel prossimo fine settimana, dopo la finale di Coppa del Re in programma sabato tra Barcellona e Siviglia, l'annuncio di Andres Iniesta di lasciare il Barca per chiudere la carriera ...

Iniesta-Barcellona - l'addio è vicino : ANSA, - ROMA, 16 APR - Potrebbe arrivare nel prossimo fine settimana, dopo la finale di Coppa del Re in programma sabato tra Barcellona e Siviglia, l'annuncio di Andres Iniesta di lasciare il Barça ...