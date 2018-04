Bankitalia | ancora rischi piccole banche

L'uomo è sempre più ricco della donna. Bankitalia : il divario è ancora del 25% : Occupazione, istruzione, redditi e anche ricchezza individuale. La disparità fra uomo e donna, oltre ai pregiudizi e i "soffitti di cristallo", in Italia passa anche attraverso il patrimonio personale ...

Bankitalia : "Ancora alto il divario di ricchezza fra uomini e donne" : Cala ma resta ancora "consistente" il divario di ricchezza fra uomini e donne in Italia. E' quanto emerge da uno studio di un membro del servizio studi Banca d'Italia, secondo cui gli uomini hanno una ricchezza netta individuale superiore del 25% a quella delle donne: un dato doppio rispetto a quanto si registra in Francia. Il divario risulta ridotto in età giovanile e cresce dopo i 40 anni.