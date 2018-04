Bankitalia avverte | Italia vulnerabile per l' alto debito pubblico

huffingtonpost

(Di venerdì 27 aprile 2018) "Inprosegue il rafforzamento delle condizioni finanziarie di famiglie e imprese", "si riducono i rischi per il sistema bancario" e "nel 2017 è proseguito il miglioramento delle finanze pubbliche". E' in un quadro complessivamente positivo che la Banca d'rileva le "aree di fragilità" ed i possibili elementi di rischio che permangono nel sistema economico del Paese ."Inl'impatto sul costo medio dei titoli di Stato di un eventuale rialzo dei tassi di interesse sarebbe attenuato dalla loro lunga vita residua". Ed è "l'livello del" a rendere "tuttavia l'economiana -Via Nazionale con il rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria -a forti tensioni sui mercati finanziari e a revisioni al ribasso delle stime di crescita".Il quadro globale in cui si inserisce la situazionena è ...