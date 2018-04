Bancarotta fraudolenta | assolto imprenditore | il fatto non sussiste

Nuova grana per Denis Verdini : chiesta condanna a 3 anni per la Bancarotta fraudolenta della Ste : La procura di Firenze ha chiesto oggi una condanna a tre anni per l'ex senatore di Ala Denis Verdini nell'ambito del processo per bancarotta fraudolenta della Società toscana di Edizioni.Continua a leggere

Treviso : Gdf arresta imprenditrice accusata di Bancarotta fraudolenta : Treviso, 14 mar. (AdnKronos) – La Guardia di Finanza di Treviso ha eseguito una ordinanza restrittiva personale degli arresti domiciliari per reati di bancarotta fraudolenta, disposta dalla locale Autorità Giudiziaria, nei confronti dell’amministratrice di una storica azienda della Marca. La misura coercitiva è stata adottata a conclusione di una complessa ed articolata indagine svolta, nei confronti di una società operante da ...

Treviso : Gdf arresta imprenditrice accusata di Bancarotta fraudolenta (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Anche attraverso tale nuovo soggetto economico ‘ com’è stato appurato ‘ continuava a porre in essere analoghe condotte illecite. Una volta resasi conto che il fallimento era ormai inevitabile, la donna ha persino distrutto ed occultato la contabilità dell’ultimo biennio e danneggiato irreparabilmente il server aziendale, nel tentativo di impedire la ricostruzione degli affari ...

Crac Ferrovie Sud Est - dirigente della Bnl indagato e interdetto per Bancarotta fraudolenta : Giuseppe Maria Pignataro, responsabile mercato pubblica amministrazione della direzione centrale di Bnl, è accusato con due funzionari di Bari di aver...

Roma - Bancarotta fraudolenta : sequestrati beni per 41 milioni a imprenditore Bigotti : La Guardia di Finanza di Roma ha effettuato oggi un sequestrato preventivo beni per un totale di 41 milioni di euro a due società riconducibili all'imprenditore Ezio Bigotti, attualmente...

Lega - L’Espresso : “L’ideologo della Flat Tax Armando Siri patteggiò per Bancarotta fraudolenta” : Prima della campagna elettorale Matteo Salvini, segretario della Lega, pensava per lui a un ruolo di governo, magari un ministero economico. Eppure, stando a quanto riporta L’Espresso, Armando Siri, 46 anni, eletto al Senato, ideologo della Flat tax, ha patteggiato una pena per bancarotta fraudolenta. Tre anni e mezzo fa un giudice ha accolto l’accordo tra accusa e difesa per il fallimento della MediaItalia, società che avrebbe ...