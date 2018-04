Banca Progetto | assemblea nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

Banca Progetto - accordo con Garanzia Etica per agevolare credito a oltre 4 mila PMI : Banca Progetto si conferma una Banca molto attiva nel credito alle PMI, non solo per la concessione dei finanziamenti, elemento cruciale in una fase di ripresa dell'economia italiana, ma anche nelle

Banca Progetto - crediti alla clientela e raccolta diretta in forte espansione nel 2017 : Teleborsa, - 2017 all'insegna della crescita per Banca Progetto . L'esercizio si è chiuso con crediti alla clientela per 339 milioni di euro , in aumento del 280% rispetto agli 89 milioni di euro dell'...

Biver Banca ha incontrato le aziende per illustrare il progetto PMInnova FOTOGALLERY : Si è svolto il 15 marzo scorso presso la Sala Convegni di Biver Banca a Biella l'incontro dedicato alle piccole medie imprese su innovazione, sviluppo tecnologico e organizzativo, partecipazione a ...

Banca IFIS - depositato il progetto di fusione di IFIS Leasing : Teleborsa, - A seguito dell'autorizzazione ricevuta da Banca d'Italia, Banca IFIS ha depositato il progetto di fusione per incorporazione di IFIS Leasing in Banca IFIS. Il perfezionamento della ...

Banca IFIS - CdA approva progetto di bilancio 2017 e proposta dividendo : Banca IFIS ha approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017 ed ha confermato i risultati preliminari presentati l'8 febbraio scorso . É stato inoltre proposto all' Assemblea degli ...

Banca Progetto - BPL Holdco sale al 99 - 81% del capitale : Teleborsa, - L'operazione di aumento di capitale di Banca Progetto si è conclusa con la sottoscrizione integrale delle nuove azioni ordinarie pari a 1.863.732.800, per un controvalore complessivo di ...

Credito alle PMI - Confesercenti con Banca Progetto per programma Fintech Credito : Teleborsa, - Confesercenti e Banca Progetto insieme per agevolare l'accesso al Credito alle PMI appartenenti ai settori del commercio, turismo e servizi. È questo l'obiettivo del Progetto innovativo ...