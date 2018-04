BALLANDO CON le stelle : Giovanni Ciacci sfida Mariotto : Giovanni Ciacci al posto di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle? Se pensavate che il percorso televisivo di Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle dopo la pace fatta con Ivan Zazzaroni fosse tutto in salita, beh vi sbagliate di grosso. Dopo Ivan, il tutor di Detto Fatto è pronto a iniziare una nuova faida televisiva. Questa volta però il suo avversario mediatico è Guillermo Mariotto, colpevole di aver dato uno zero allo stylist più ...

Amedeo Minghi dopo “BALLANDO CON le stelle” ritorna alla musica con un doppio live ed un nuovo singolo : “Tutto il tempo” è il titolo del nuovo seducente singolo di Amedeo Minghi, da venerdì 27 aprile in radio, sulle piattaforme digitali e negozi online. Il brano (etichetta Clodio Music, edizioni musicali La SanBiagio Produzioni) anticipa l’uscita di un doppio live, di prossima pubblicazione. Cosa possiamo fare noi se non affidarci al tempo, che è in grado, con le sue distanze e con i suoi ingranaggi, di farci prendere consapevolezza su ciò ...

“Scoperti”. I fidanzati di ”BALLANDO CON le stelle”. Tra i due ballerini scoppia l’amore : ”Un’attrazione fatale che non riescono più a nascondere” : Il successo di Ballando con le stelle non si ferma. Quest’anno Milly Carlucci ha puntato su un cast vario, formato da personaggi conosciuti e non e portando sul suo palco presenze importanti come Al Bano e Romina Power, che nella puntata del 7 aprile hanno fatto alzare gli ascolti in maniera esponenziale. Per quanto riguarda lo sviluppo dell’avventura a Ballando con le Stelle 2018 tra le varie coppie, non c’è solamente la gara ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Passione tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina : BALLANDO con le STELLE 2018: scoppia la Passione tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Come svela Novella 2000, il campione di surf e la ballerina sono davvero una coppia.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 06:31:00 GMT)

BALLANDO CON le stelle 2018 - ospite Terence Hill : Nella puntata in onda il 22 aprile di Ballando con le stelle, Terence Hill sarà il ballerino per una notte e si cimenterà in una danza country, mostrando tutta la sua maestria con le gambe.

BALLANDO CON le stelle : Giovanni Ciacci sostituirà Guillermo Mariotto? : Giovanni Ciacci: la frecciata per Guillermo Mariotto dopo Ballando Chiusa con un abbraccio la querelle tra Giovanni Ciacci e Ivan Zazzaroni, l’esperto di stile di Detto Fatto ha dovuto affrontare sabato scorso, l’ennesimo giudizio di Guillermo Mariotto. Intervistato dal settimanale Chi, Giovanni Ciacci è tornato a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle, lanciando una piccola frecciata per il giudice del talent di ...

Giovanni Ciacci da concorrente a giudice di BALLANDO CON le stelle? La richiesta : Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle: dopo la vittoria punta a diventare giudice del programma Giovanni Ciacci è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le stelle. Bene o male, infatti, di lui e del suo maestro Raimondo Todaro si è tantissimo parlato quest’anno. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, […] L'articolo Giovanni Ciacci da concorrente a giudice di Ballando con le ...

BALLANDO CON le stelle 2018/ Cesare Bocci poco personaggio : vincitore a sorpresa? : Ballando con le stelle 2018: Cesare Bocci poco personaggio all'interno del programma di Milly Carlucci. Dopo le accuse della giuria, sarà il vincitore a sorpresa?(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:19:00 GMT)

BALLANDO CON le stelle 2018/ Rossano Rubicondi e Ivana Trump ballerini per una notte? : Ballando con le stelle 2018: Rossano Rubicondi e Ivana Trump ballerino per una notte? L'indiscrezione di Novella 2000. Il popolo del web si schiera con Gessica Notaro.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:23:00 GMT)

Gabriel Garko a BALLANDO CON le Stelle : polemiche per il viso "gonfio" e per la battuta sulla "cicciona" : Gabriel Garko ha partecipato alla puntata di Ballando con le Stelle, il talent show dedicato al ballo, condotto da Milly Carlucci, andata in onda su Rai 1 sabato scorso.L'ospitata dell'attore torinese ha dato adito a polemiche e chiacchiericci, sostanzialmente, per due motivi: il viso dell'attore, apparso misteriosamente gonfio, e una battuta sulle "ciccione", sottolineata in diretta da Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del talent show ...

“Io li ho visti…”. Al Bano e Romina - Giovanni Ciacci spiffera tutto : “Ecco che è successo dietro le quinte di BALLANDO CON le stelle” : Non ci sono dubbi ormai che tra Al Bano e Loredana Lecciso sia finita. Il cantante di Cellino San Marco ha rotto il silenzio a Storie Italiane dopo l’esibizione con Romina Power a Ballando con le Stelle un paio di settimane fa. In studio si commentava la performance e Carrisi a quel punto deve aver perso la pazienza, quindi ha deciso di chiamare direttamente la conduttrice, Eleonora Daniele, ed è nato un durissimo botta e risposta ...

Selvaggia Lucarelli - ospite di Amici con tutto il cast di BALLANDO CON le Stelle. L'annuncio che divide il web : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle. Una notizia bomba che si fa fatica a considerare reale, anche se a...

BALLANDO CON le Stelle : Milly Carlucci stende Terence Hill - Gessica Notaro denuncia i suoi stalker : Ballando con le Stelle, il ballerino per una notte è Terence Hill. Applausi a Gessica Notaro per la bravura in pista da ballo e per il coraggio nel denunciare i suoi stalker. E dopo due puntate ...

BALLANDO CON le Stelle : Milly Carlucci atterra Don Matteo - ecco cosa è successo : Sabato 21 aprile, Ballando con le Stelle 13 ha ospitato uno degli attori più stimati dal pubblico televisivo italiano e internazionale: Terence Hill. Protagonista di vari film western - di cui la maggior parte affiancato dall'amico di sempre Bud Spencer - e poi protagonista della storica fiction Don Matteo, il parroco dall'innato talento per le indagini. L'attore è stato invitato nella trasmissione di Milly Carlucci come ‘Ballerino per una ...