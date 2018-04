Balata | “su mercato estivo serie B vuole seguire indicazioni Malagò”

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Lega diB come Lega diA per quanto riguarda la data di chiusura del calcio. Nell’Assemblea che si è svolta a Milano il presidente Mauroha posto il tema ai suoi club ricevendo unanime consenso: “Ho chiesto all’Assemblea dila decisione presa dal commissario della Lega diA e presidente del Coni, Giovanni Malagò sulla data di chiusura delanticipata per laA e fare lo stesso per laB, in modo che le squadre siano completate prima dell’inizio del campionato. Sono felice di dire che l’indicazione ha ottenuto unanime consenso da parte dell’assemblea”, ha spiegatoall’Adnkronos. “Si chiederà quindi di chiudere ilil 18 agosto mentre il campionato inizierà ufficialmente il 25 con l’open day previsto il 24 agosto. Ultima giornata prevista sabato ...