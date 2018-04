Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia strabiliante - primo posto a metà gara! Farfalle da urlo a Baku : Italia letteralmente magistrale a Baku (Azerbaijan) dove si sta svolgendo l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle sono state superlative nell’esercizio con i cinque cerchi (prima parte del concorso generale), hanno eseguito un esercizio commovente e praticamente perfetto sulle note de Il Lago dei Cigni, ottenendo così un esorbitante 22.100 da parte della giuria. Le ragazze di Emanuela Maccarani si ...

Formula1 Baku Ricciardo re delle Libere2; Raikkonen in scia - Vettel 11° : Daniel Ricciardo scatenato in Azerbaigian. Il pezzo pregiato del mercato piloti 2018 è stato il più veloce della prima giornata di prove libere sul cittadino di Baku. I migliori tempi si sono ...

Ricciardo davanti a Raikkonen nelle FP2 a Baku : Dopo il secondo tempo nelle prime libere, il pilota della Red Bull Racing Daniel Ricciardo ha chiuso davanti a tutti nelle FP2 a Baku, con la Ferrari di Kimi Raikkonen seconda a 0.069s. L’australiano ha preso la testa della classifica dopo i primi 10 minuti nel suo primo run sulle supersoft, poi ha migliorato il […] L'articolo Ricciardo davanti a Raikkonen nelle FP2 a Baku sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

A Ricciardo le seconde libere di Baku : l pilota della Red Bull Daniel Ricciardo è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Formula 1 in Azerbaigian, sul circuito cittadino di Baku. L'australiano, vincitore nel ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà - novità dalle prove libere di Baku Video : 2 Agg. 15:08 Vettel in pista con un nuovo set si SS #Seb5 is out on new supersofts #AzerbaijanGP #FP2— Scuderia Ferrari @ScuderiaFerrari 27 aprile 2018 Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di #Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sara' possibile re tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una ...

Formula 1 GP Baku 2018 : diretta prove libere - in difficoltà la Ferrari [LIVE] : Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sarà possibile seguire tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una telecronaca dettaglia e puntuale per tutti i vari appuntamenti partendo dal venerdi e proseguendo con qualifiche e gara. Per tutti gli abbonati a Sky c'è inoltre ...

Baku - prime libere a Bottas - Vettel decimo : Valtteri Bottas è stato il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp di Formula 1 in Azerbaigian, sul circuito cittadino di Baku. Il finlandese della Mercedes con il tempo di 1'...

Formula 1 Libere1 Baku : Ferrari indietro - Bottas è davanti : Per essere una prima sessione di prove libere è già stata piuttosto movimentata. E purtroppo non si è vista una Ferrari brillantissima. A Baku le prime libere del GP di Azerbaigian sono state ...