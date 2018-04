Baku | FP1 a Bottas Incidente per Verstappen

motorinolimits

(Di venerdì 27 aprile 2018) Il più veloce nelle FP1 che hanno dato il via al GP dell’Azerbaijan è stato il pilota della Mercedes Valtteri, davanti alla Red Bull di Daniel Ricciardo per 0.035s, ma con le ultrasoft contro le supersoft dell’australiano. Inizio negativo invece per Max, finito contro le barriere alla curva 5. La prima parte della … L'articolo: FP1 aperMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.