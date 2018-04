Baku | 1 e libere a Bottas | Vettel 10 o

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere : inizia la Fp1! (Gp Baku 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Azerbaigian 2018 Baku Streaming video e tv: tempi e classifica, orari e come seguire le due sessioni (oggi venerdì 27 aprile)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:39:00 GMT)

F1 Gp Baku 2018 - prove libere in diretta : Via al gran premio di Azerbaijan. Ricciardo e la Ferrari: non vado a fare il secondo Formula 1 Gp Baku 2018, orari tv , diretta Sky e differita Tv8, Profondo Rosso, il blog di LEO TURRINI