Baff 2018 | inaugurazione con Luciano Ligabue Programma completo 5 12 maggio

Regali festa del papà 2018 : 10 idee per barba - Baffi &Co : La festa del papà si avvicina. Quale migliore occasione per fare un regalo al proprio? Ma i papà non sono tutti uguali, per questo vi suggeriamo il regalo giusto per ognuno. Per il papà BARBUTO: GILLETTE, STYLER. Regolabarba, rasoio e rifinitore tutto in uno. Con lame Fusion ProGlide e una lama di precisione progettata da Braun, regola in modo uniforme, rade accuratamente e rifinisce con precisione. Impermeabile e utilizzabile in modo sicuro ...