Avicii | l’anima fragile vittima dello show business

(Di venerdì 27 aprile 2018) “Unaanima artistica in cerca di risposte esistenziali, un perfezionista estremo che lavorava e viaggiava ad un ritmo talmente alto da avere uno stress enorme”, così la famiglia di(vero nome Tim Berling), musicista, produttore e dj svedese, ha commentato la morte dell’artista ventottenne venuto a mancare lo scorso 20 aprile. Parole di circostanza, ma anche di dolore, che descrivono una condizione sfortunatamente molto comune a tanti artisti. Per una manciata di mesinon è entrato nel tristemente noto “Club 27”, unendosi così ai cantanti e musicisti che, come lui, non hanno retto alla pressione, e si sono tolti la vita a 27 anni. Non ci sono certezze circa le modalità della morte di, ma non servono, si tratterebbe solo di una inutile e morbosa forma di voyerismo. Tim è solo l’ennesimo artista fatto a pezzi dalla macchina del ...