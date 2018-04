Avicii in classifica Fimi con True dopo la scomparsa | Davide di Gemitaiz debutta al 1°

optimaitalia

(Di venerdì 27 aprile 2018)inconl'improvvisadi appena una settimana fa. L'album del dj svedese approda in undicesima posizione dietro poche nuove entrate, se si fa eccezione per la vetta occupata dadi. Il terzo album da solista disarà presentato nel corso del Concertone del Primo Maggio, del quale sarà ospite, quindi al Wired Festival di Milano il 26 maggio. Nella tracklist dell'album si contano anche diverse collaborazioni, tra cui quella con Fabri Fibra ma anche quella con Coez. Al secondo posto si colloca 20 di Capo Plaza, seguito da Enemy di Noyz Narcos, che la settimana scorsa hato in seconda posizione. Scende dal podio Rockstar di Sfera Ebbasta, seguito da Fatti sentire di Laura Pausini che comunque rimane ancora molto alta inil rilascio dell'album avvenuto il 16 marzo scorso e con il quale ha già ...