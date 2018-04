Audio e testo di Tutto Ok di Raige | il nuovo singolo in attesa dell’album e del tour nei

Audio - testo e traduzione di Happier di Ed Sheeran - il nuovo singolo racconta la nostalgia di un amore finito : Happier di Ed Sheeran è il nuovo singolo estratto dall'album multi-platino Divide, da venerdì 27 aprile in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il re delle classifiche di vendita torna a suonare in radio con Happier, dopo il successo di Perfect lo scorso autunno, di cui ha rilasciato anche due versioni inedite, per due collaborazioni da sogno: una con Beyoncè e una con Andrea Bocelli. Con oltre 14 ...

Ed Sheeran - Happier | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Ed Sheeran, Happier: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Ed Sheeran è Happier: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sarà Happier il nuovo singolo di Ed Sheeran estratto dal suo ultimo album, Divide. La canzone avrà un video ufficiale con […]

Sputapalline - Noyz Narcos | Testo - Audio - MP3 : Canzone Noyz Narcos, Sputapalline: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Noyz Narcos è Sputapalline: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Noyz Narcos, Sputapalline Testo Secco Io vorrei solo gira’ sopra ‘na Bentley Magari prima me ridate la patente Io vorrei le mie lettere stampate sulla targa […]

Mic Check - Noyz Narcos | Testo - Audio - MP3 : Canzone Noyz Narcos, Mic Check: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Noyz Narcos è Mic Check: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Noyz Narcos, Mic Check Testo A’ight Check it Ah ah, secco, oh oh Aaah, eoh Devo pompa’ ‘sta merda pe’ spiega’ ‘sta merda A […]

20 - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, 20: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è 20: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, 20 Testo [Ritornello] Prima ero solo un bambino ora ne ho venti Tu qua sotto la notte non ti addormenti Questi parlano, parlano e […]

Come me - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, Come me: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è Come me: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, Come me Testo Ehi, ehi La squadra è in gara, sorpassa ma al primo posto, ehi Vado da Gucci e li spendo […]

Nike Boy - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, Nike Boy: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è Nike Boy: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, Nike Boy Testo Sto fumando un giga-byte, ehi Troppa salsa le mie Nike, ehi Mangio sushi e bevo Sprite, ehi Nella cuccia […]

Ne è valsa la pena - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, Ne è valsa la pena: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è Ne è valsa la pena: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, Ne è valsa la pena Testo Capo Plaza Tu parli di me ma guardati te Sì, […]

Tesla - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, Tesla: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è Tesla: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, Tesla Testo Entra dentro la mia testa, yah Sto col culo su una-, su una Tesla Addosso ho roba pesante (Yah, yah, yah) Manco […]

Arrivano i prof - Rocco Hunt | Testo - Audio - MP3 : Canzone Rocco Hunt, Arrivano i prof: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Rocco Hunt è Arrivano i prof: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il 1° maggio 2018 esce il nuovo film Arrivano i prof, pellicola diretta da Ivan Silvestrini, che vede protagonisti, tra gli altri, ClAudio […]

Il posto più bello - GionnyScandal | Testo - Audio - MP3 : Canzone GionnyScandal, Il posto più bello: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di GionnyScandal è Il posto più bello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il posto più bello è il nuovo singolo di GionnyScandal, disponibile dal 20 aprile 2018. Si tratta del secondo brano che anticipa […]

Davide - Gemitaiz feat. Coez | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gemitaiz feat. Coez, Davide: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Gemitaiz feat. Coez è Davide: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Dopo il successo di “Nonostante tutto”, album certificato platino da Fimi/GfK Italia, e dell’omonimo live tour che ha portato il rapper sui palchi di […]

Bye Bye - Annalisa | Testo - Audio - MP3 : Canzone Annalisa, Bye Bye: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Annalisa è Bye Bye: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Bye Bye di Annalisa è disponibile da oggi, venerdì 20 aprile, in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della cantante di Savona è stato scritto dalla stessa Annalisa […]

Audio - testo e traduzione di Familiar di Liam Payne con J Balvin - il nuovo singolo in inglese e spagnolo prima dell’album d’inediti : Familiar di Liam Payne con J Balvin è il nuovo singolo rilasciato venerdì 20 aprile: si tratta della quarta collaborazione del cantante degli One Direction, che anticipa il suo primo album di inediti come solista. Il singolo si discosta da For You (ft. Rita Ora), ultimo singolo rilasciato dal cantante e inserito nella colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, per melodia e struttura. Il quinto singolo della carriera di Liam Familiar è ...