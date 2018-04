Atletica | Mondiali di marcia a squadre 2018 | i convocati dell’Italia Giorgi e Palmisano

Atletica - si avvicinano i Mondiali di marcia a squadre di Taicang : diciannove gli atleti dell'Italia Team : 'Il Giappone aggiunge la marciatrice con il fiore in testa è un altro mondo e sono sicura che Tokyo 2020 sarà una grande Olimpiade' .

Atletica - Mondiali Marcia 2018 : i convocati dell’Italia. Presenti Antonella Palmisano - Eleonora Giorgi - Marco De Luca e Giorgio Rubino : La Direzione Tecnica Federale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati del Mondo di Marcia a squadre, in programma sabato 5 e domenica 6 maggio a Taicang, in Cina. L’Italia parteciperà con 19 atleti, 12 uomini e 7 donne, compresi i 4 giovani in gara tra gli under 20 (Nicolas Fanelli, Davide Finocchietti, Riccardo Orsoni e Valeria Disabato). Tra i convocati spicca la presenza nella 20 km femminile di Antonella Palmisano, ...

Atletica - Mondiali mezza maratona 2018 – Record del mondo di Netsanet Kebede! Kamwroror piazza la tripletta : A Valencia (Spagna) si sono disputati i Mondiali di mezza maratona. Fantastica prestazione di Netsanet Gudeta Kebede che ha realizzato il nuovo Record mondiale in gara solo femminile. La 21enne etiope, che fino a oggi vantava un personale di 1h07:26 fatto siglare lo scorso novembre a New Delhi, ha trionfato in 1h06:11, battendo così il precedente primato di Lornah Kiplgat (1h06:25 a Udine nel 2007). Ricordiamo invece che il Record del mondo in ...

Mondiali indoor - Coleman : 'Atletica - sarò il tuo eroe' : L'uomo più veloce del mondo sul rettilineo corto ama la cucina nostrana, tanto che per la cena del suo compleanno domani mangerà spaghetti e pizza. Il legame tra Christian Coleman e l'Italia finisce qui, perché il ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Italia - tra luci e ombre : il bronzo di Alessia Trost e il record della staffetta illuminano Birmingham : È andata meglio del previsto. L’Italia era annunciata come una semplice comparsa ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera e invece è riuscita in qualche modo a essere protagonista, chiudendo la rassegna iridata con un bottino positivo considerando anche che ci siamo presentati con una delegazione ridotta all’osso. Appena tredici azzurri presenti a Birmingham e poche speranze di fare bene alla vigilia ma concludiamo con la medaglia di bronzo ...

Atletica : Mondiali indoor - Spanovic d'oro : Messaggi di felicitazioni sono stati inviati alla Spanovic dal presidente serbo Aleksandar Vucic, dal ministro dello sport Vanja Udovicic e da tutte le altre massime autorita' del Paese. Tutte le ...

Atletica : Mondiali indoor - ecco i record : ANSA, - BIRMINGHAM , GRAN BRETAGNA, , 4 MAR - Un record italiano per chiudere i Mondiali indoor di Atletica a Birmingham. A realizzarlo è la 4x400 femminile: Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 Italia da record con la staffetta. Record del Mondo per la Polonia - Lavillenie e Spanovic sugli scudi : 3000 METRI , MASCHILE, : Yomif Kejelcha si conferma Campione del Mondo. Il 20enne etiope si impone con il tempo di 8:14.41: si tratta del crono peggiore per un vincitore della rassegna iridata. L'...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : domenica 4 marzo. Si assegnano gli ultimi titoli iridati - 4×400 femminile quarta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi, domenica 4 marzo, è in programma la quarta ed ultima giornata della rassegna iridata: a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano otto titoli. In gara per l’Italia soltanto Yassin Bouih nei 3000 metri maschili e la 4×400 metri femminile di Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara Bazzoni e Maria Enrica Spacca. OASport vi propone la DIRETTA ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : domenica 4 marzo. Si assegnano gli ultimi titoli iridati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi, domenica 4 marzo, è in programma la quarta ed ultima giornata della rassegna iridata: a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano otto titoli. In gara per l’Italia soltanto Yassin Bouih nei 3000 metri maschili e la 4×400 metri femminile di Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara Bazzoni e Maria Enrica Spacca. OASport vi propone la DIRETTA ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Le gare di oggi (4 marzo) : Reese per volare - Lavillenie ci riprova - incertezza in pista : oggi domenica 4 marzo si svolge la quarta giornata dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano otto titoli: analizziamo nel dettaglio le finali in programma, i favoriti e gli outsider. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE): Si preannuncia una delle gare più avvincenti e appassionanti di questa rassegna iridata. Lo statunitense Sam Kendricks ha già saltato 5.93 in stagione, mettendo così in seria ...