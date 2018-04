Atletica - la IAAF cambia le regole sull’androgenismo! Ridotti i livelli di testosterone - Caster Semenya rischia la carriera : Dal 1° novembre tutte le atlete con un livello di testosterone naturalmente elevato dovranno ridurlo e mantenerlo per almeno sei mesi entro i 5 nmol/l se vorranno partecipare ad eventi internazionali in gare di mezzofondo (dai 400 ai 1600 metri, ostacoli compresi). Questa è la nuova norma varata dalla IAAF, Federazione Internazionale di Atletica leggera. Il provvedimento in merito all’iperandrogenismo, studiato a lungo dopo il noto caso ...