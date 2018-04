Astronomia | Hubble avvista la galassia lenticolare NGC 2655

Astronomia : Hubble cattura la prima immagine della compagna superstite di una supernova : 17 anni fa, gli astronomi hanno assistito all’esplosione di una supernova a 40 milioni di anni luce di distanza nella galassia NGC 7424, nella costellazione Gru. Ora, negli ultimi bagliori di quell’esplosione, l’Hubble Space Telescope della NASA ha catturato la prima immagine della compagna sopravvissuta di una supernova. Questa immagine è la prova più convincente del fatto che alcune supernove si originino in sistemi a due stelle. La compagna ...

Astronomia : Hubble festeggia il suo 28° compleanno con un viaggio attraverso la Nebulosa Laguna : Dal suo lancio il 24 aprile 1990, l’Hubble Space Telescope di NASA/ESA ha rivoluzionato quasi ogni area dell’Astronomia osservazionale. Ha offerto una nuova visione dell’universo e ha raggiunto e superato tutte le aspettative per ben 28 anni. Per celebrare il patrimonio di Hubble e la lunga partnership internazionale che lo rende possibile, ogni anno ESA e NASA festeggiano il compleanno del telescopio con una nuova spettacolare ...

Astronomia : un gigantesco ammasso di galassie catturato in una splendida immagine di Hubble : Questa meravigliosa immagine dell’Hubble Space Telescope della NASA/ESA mostra un gigantesco ammasso di galassie che brilla nell’oscurità. Nonostante tutta la sua bellezza, questo ammasso porta il nome per niente poetico di PLCK G308.3-20.2. Gli ammassi di galassie possono contenere migliaia di galassie tenute insieme dal collante della gravità. Ad un certo punto sono state ritenute le più grandi strutture dell’universo, poi però sono stati ...

Astronomia : Hubble scopre un magnifico anello di Einstein in un gigantesco ammasso di galassie : Questa splendida immagine è piena di galassie! Un occhio esperto può facilmente individuare meravigliose galassie ellittiche e spettacolari galassie a spirale, osservate in varie orientazioni: allineate al piano della galassia visibile o frontali per mostrare i magnifici bracci a spirale e tutto ciò che si trova in mezzo. Con il nome di SDSS J0146-0929, questo è un ammasso di galassie, un gigantesco insieme di centinaia di galassie tutte ...

Astronomia : Hubble misura con precisione - per la prima volta - la distanza di uno degli oggetti più antichi dell’universo : Gli astronomi, utilizzando l’Hubble Space Telescope della NASA, hanno misurato con precisione, per la prima volta, la distanza di uno dei più antichi oggetti dell’universo, una raccolta di stelle nate subito dopo il Big Bang. Questo nuovo e perfezionato parametro fornisce una stima indipendente dell’età dell’universo. La nuova misurazione consentirà anche agli astronomi di migliorare i modelli dell’evoluzione stellare. Gli ammassi stellari sono ...

Astronomia : Hubble scopre Icarus - la stella più lontana mai osservata prima - attraverso il fenomeno della lente gravitazionale : Ad oltre la metà dell’universo, un’enorme stella blu, soprannominata Icarus, è la stella individuale più lontana mai vista. Normalmente, sarebbe troppo debole da vedere, anche con i telescopi più grandi del mondo. Ma attraverso una stranezza della natura che amplifica enormemente la debole luce della stella, gli astronomi, utilizzando l’Hubble Space Telescope, sono stati in grado di individuare questa stella e stabilire un nuovo record di ...

Astronomia : lo strano caso di una supernova ricca di calcio all’interno della galassia a spirale NGC 5714 - catturata in un’immagine di Hubble : Questa immagine, catturata dall’Advanced Camera for Surveys (ACS) dell’Hubble Space Telescope di NASA ed ESA, mostra la galassia a spirale NGC 5714, a circa 130 milioni di anni luce nella costellazione di Boote. NGC 5714 è classificata come galassia a spirale, ma i suoi bracci a spirale – la caratteristica dominante delle galassie a spirale – sono quasi impossibili da vedere, poiché NGC 5714 si presenta con un’angolazione quasi ...

Astronomia : la meravigliosa vista di una nascita di stelle catturata da Hubble : L’incredibile nitidezza di questa immagine dell’Hubble Space Telescope della NASA/ESA ha immortalato una popolazione di stelle appena nate all’interno della nebulosa NGC 346, nella Piccola Nube di Magellano, che si stanno ancora formando dal collasso gravitazionale di nubi di gas. Il loro idrogeno non si è ancora incendiato per sostenere una fusione nucleare. La più piccola di questo gruppo di stelle appena nate ha solo la metà della massa del ...

Astronomia : Hubble e il mistero del “braccio di ferro” tra le Nubi di Magellano : Alla periferia della nostra galassia, si sta consumando un “braccio di ferro” cosmico e solo l’Hubble Space Telescope della NASA è in grado di vedere chi sta vincendo. I partecipanti sono due galassie nane: la Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube Di Magellano, che orbitano entrambe intorno alla nostra Via Lattea. Ma mentre girano intorno alla nostra galassia, orbitano anche l’una intorno all’altra. L’una tira l’altra e una di loro ha ...

Astronomia : il telescopio Hubble arricchisce la fotogallery Messier : Una ventata di novità per la collezione di ritratti Hubble centrata su quegli ammassi, nebulose e galassie che fanno parte del celebre repertorio “Catalogues des nébuleuses et des amas d’étoiles”, compilato dall’astronomo francese Charles Messier: sono dodici, infatti, le new entry in questo particolare album che coniuga storia e tecnologia. Lo storico catalogo, pubblicato per la prima volta nel 1774, alla morte di Messier (1817) ...

Astronomia : ecco NGC 3972 - una splendida galassia a spirale piena di luci cosmiche catturata in un’immagine di Hubble : Questa meravigliosa galassia a spirale si trova nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Tempestata di stelle, la galassia, catalogata come NGC 3972, si trova a circa 65 milioni di anni luce dalla Terra, che significa che la luce che vediamo ora ha lasciato la galassia 65 milioni di anni fa, proprio quando i dinosauri si sono estinti. NGC 3972 ha avuto la sua buona dose di eventi drammatici. Nel 2011 gli astronomi hanno osservato nella galassia ...

Astronomia : uno spettacolare scontro tra galassie catturato da Hubble nel sistema Arp 256 : Le galassie non sono isole statiche di stelle. Anzi, sono dinamiche e in continuo cambiamento, costantemente in movimento attraverso l’oscurità dell’universo. A volte, come si vede in questa spettacolare immagine di Arp 256 catturata dall’Hubble Space Telescope, le galassie possono entrare in collisione in uno scontro di proporzioni cosmiche. A 350 milioni di anni luce nella costellazione Balena, una coppia di galassie a spirale barrate ha ...

Astronomia : Hubble scopre un enorme sistema di materiale polveroso che avvolge la giovane stella HR 4796A : Gli astronomi hanno utilizzato l’Hubble Space Telescope della NASA per scoprire un’enorme e complessa struttura di polvere, che si estende per oltre 240 miliardi di km, che avvolge la giovane stella HR 4796A. Si conosceva già un anello di polvere interno, luminoso e stretto intorno alla stella e potrebbe essere stato creato dalla forza gravitazionale di un nascosto pianeta gigante. Questa immensa struttura appena scoperta intorno al sistema ...

Astronomia : bellezza - grazia e mistero per la meravigliosa galassia a spirale NGC 3344 catturata in un’immagine di Hubble : bellezza, grazia e mistero sono le 3 qualità principali di NGC 3344, una magnifica galassia a spirale, catturata in un’immagine scattata dall’Hubble Space Telescope di NASA/ESA. In questa immagine la galassia è osservata da una prospettiva frontale, che permette agli astronomi uno sguardo approfondito della sua struttura elegante e intricata. A circa 20 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Leone Minore, NGC 3344 è la metà ...