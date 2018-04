Ascolti tv 26 aprile 2018 | La mafia uccide solo d’estate 2 parte dal 17 | 4% di share

Ascolti TV | Giovedì 26 aprile 2018. La Mafia Uccide solo d’Estate 2 parte dal 17.4%. The Voice 8.8% - Le Iene 9.2%. Floppa la Ferilli su Rai 3 (3.9%) : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 - Claudio Gioè e Anna Foglietta Su Rai1 la prima puntata de La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.987.000 spettatori pari al 17.4% di share (qui gli Ascolti del debutto della prima stagione nel 2016). Su Canale 5 Femmine contro Maschi ha raccolto davanti al video 2.003.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 1.928.000 spettatori pari all’ 8.8% di share. Su ...

Ascolti tv giovedì 26 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 La Mafia uccide solo d'estate - Capitolo II (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Voice of Italy, sesta puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Franny ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Femmine contro maschi ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene show ha registrato un ...

Ascolti TV | Mercoledì 25 aprile 2018. In 6 - 1 mln per la Champions (25.2%) - Amiche da Morire 13.9% : Amiche da Morire Su Rai1 Amiche da Morire ha conquistato 3.160.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 la semifinale di Champions League Bayern Monaco – Real Madrid ha raccolto davanti al video 6.161.000 spettatori pari al 25.2% di share. Su Rai2 Unici: Lucio Dalla…A Modo Mio ha interessato 1.224.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha intrattenuto 1.294.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi ...

Ascolti TV | Mercoledì 25 aprile 2018. In 6 - 1 mln per la Champions : Amiche da Morire Su Rai1 Amiche da Morire ha conquistato 3.160.000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la semifinale di Champions League Bayern Monaco – Real Madrid ha raccolto davanti al video 6.161.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Unici: Lucio Dalla…A Modo Mio ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto ...

Ascolti tv - 24 aprile 2018 : Liverpool – Roma vince la serata col 28 - 8% di share : Ascolti tv martedì 24 aprile 2018 : ieri sera in prima serata Questo nostro amore 80 e Liverpool – Roma seguite da… Quali sono gli Ascolti tv registrati dai programmi andati in onda martedì 24 aprile 2018 ? I dati d’ascolto più recenti “incoronano” come più visto della prima serata il match Liverpool – Roma . Ieri sera, […] L'articolo Ascolti tv, 24 aprile 2018 : Liverpool – Roma vince la serata col ...

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore vs Champions League | Auditel 24 aprile 2018 : Come si sono evoluti i dati Auditel relativi alla prima serata di ieri? Quale dei 9 principali canali del digitale terrestre avrà primeggiato sugli altri in materia di Ascolti tv? Tra le validissime alternative, ieri sera, la fiction Rai ‘Questo nostro amore‘ e la partita di Champions League ‘Roma-Liverpool’ trasmessa su Canale 5. Let’s get started! Ascolti tv ieri, 24 aprile 2018 RAI 1. È giunta al nono episodio, ...