Arte | il Maggio dei Monumenti celebra Giambattista Vico

Candiani Groove : sabato 4 maggio alle 21 ripArte con il jazz di Artisan Project : ... diritto di prevendita 1 euro, Orari biglietteria: martedì e giovedì 10.00 " 12.00 e 16.00 " 18.00, mercoledì e venerdì 10.00 " 12.00, sabato 16.00 " 20.00, in occasione degli spettacoli, da due ore ...

730 e cArtelle - il fisco di maggio : Si parte il 2 maggio, con la possibilità di modificare e inviare il 730, si prosegue il 15 con la presentazione della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, e si finisce il 31, ultimo ...

Chiara Isotton - mArtedì I° maggio - ore 20 : 45 al Teatro Comunale di Belluno : ... Chiara Isotton si è diplomata al Conservatorio «Benedetto Marcello» di Venezia, iniziando una carriera che l'ha portata a esibirsi nelle maggiori sale di concerto del mondo, tra cui San Pietroburgo, ...

Tornano i “Cento pittori” a via Margutta : dal 27 aprile al 1° maggio - la storica via dell'Arte 'colora' la Primavera romana : È stata il rifugio di pittori e scultori, poeti e musicisti, artisti e artigiani: è via Margutta, la storica strada romana che ha conosciuto l'eccellenza dell'arte nei colori e nell'estro delle più grandi opere nostrane e internazionali.Torna anche quest'anno la rassegna "Cento pittori", dal 27 aprile al primo maggio, proprio nell'antica via simbolo d'arte: giunta alla 108esima edizione, la mostra ospita oltre cento artisti ...

Cervia Città Giardino giunge alla 46° edizione : torna a maggio la mostra d’Arte floreale più grande d’Europa : La primavera è la stagione dei fiori, che con i loro colori pastello e il profumo inebriante, dipingono le giornate di leggerezza e incanto. È la natura, bellezza, che veste di verde le più belle città italiane!E di verde si 'veste' Cervia, in provincia di Ravenna, che anche quest'anno ospita la mostra d'arte floreale a cielo aperto più grande d'Europa: nella sua pineta, tra mare e saline, nel mese di maggio il ...

Udine : torna Terminal - festival dell'Arte in strada 18/20 maggio 2018 - Udine 20 : Tre giorni di spettacoli, musica, teatro, danza, circo contemporaneo. Tre giorni per entrare in contatto con artisti internazionali che faranno rivivere lo spazio urbano. E' stato svelato il programma dell'edizione ...

OnePlus 6 sarà presentato il 16 maggio a Londra : ecco come pArtecipare all’evento : OnePlus annuncia la data in cui verrà presentato, nel corso dell'evento "The Speed You Need", il nuovo flagship OnePlus 6, con un evento che potrà essere seguito dal vivo da 1.000 persone. L'articolo OnePlus 6 sarà presentato il 16 maggio a Londra: ecco come partecipare all’evento proviene da TuttoAndroid.

Questo Nostro Amore 80 : anticipazioni ultima puntata di mArtedì 1 maggio 2018 : Questo Nostro Amore 80 - Stéphane Freiss Manca un solo appuntamento con Questo Nostro Amore 80: martedì prossimo il pubblico saprà come andrà a finire tra i due protagonisti principali Anna (Anna Valle) e Vittorio (Neri Marcorè), e se quel loro Amore troverà la forza di rinascere o dovrà dirsi finito per sempre. I più romantici sperano nel lieto fine e potrebbero anche essere accontentati, ma non senza subire prima un duro contraccolpo. Questo ...

Lombardia : mArtedì 15 maggio seduta Consiglio regionale su autonomia : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - martedì prossimo, 15 maggio, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Lombardia dedicata al tema dell’autonomia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, durante la riunione dell’Ufficio di presidenza con i capigru

Ravenna - come pArtecipare al primo 'Ravenna Water Blitz' il 5 e 6 maggio : Scopo dei progetti di Citizen Science è aprire la scienza ai cittadini, stimolarne la partecipazione attiva e la presa di responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Nello specifico, l'...

Ermal Meta pArteciperà al Concerto del Primo Maggio a Roma! : In Piazza San Giovanni The post Ermal Meta parteciperà al Concerto del Primo Maggio a Roma! appeared first on News Mtv Italia.

Eventi. Nasce "Maggio Faentino" : musica - Arte - sport - cibo - ceramica - alla scoperta del territorio : ... che hanno scelto di fare squadra e unire le loro voci e le loro esperienze per far conoscere la realtà faentina dentro e fuori il territorio, in un continuum tra musica, arte, sport, cultura, ...

A maggio una Saluzzo da vivere tra Arte - "invasioni digitali" e giardini botanici : Al mattino Invasioni Digitali all'Antico Palazzo Comunale, nel pomeriggio visita guidata al giardino botanico di Villa Bricherasio. Saluzzo partecipa per il quarto anno consecutivo a Invasioni ...

Napoli - smantellato giro droga : 25 arresti - la maggior pArte donne : I carabinieri di Torre del Greco , Napoli, hanno arrestato 25 persone nell'ambito di un'operazione antidroga nel Napoletano. E' stato smantellato un mercato di sostanze stupefacenti "autonomo" da clan ...