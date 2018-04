Arrow 6 e The Flash 4 in pausa su Mediaset Premium ma Sky consola i fan | nuovi episodi su

Arrow 6 - The Flash 4 e Gotham 4 in pausa come Supergirl 3 : Mediaset Premium boicotta Sky? : Strani movimenti in casa Mediaset Premium e tutti lasciano pensare che ci sia una sorta di boicottaggio contro Sky: Arrow 6, The Flash 4 e Gotham 4 finiscono in panchina proprio come Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3. Questa è la notizia che sta facendo infuriare i fan DC Comics che, dopo aver fatto i conti con la mancata messa in onda su Italia1 adesso subiscono anche questo sgarro. Ma cosa succederà di preciso? Gli episodi di Arrow 6, The ...

Arrow - Recensione 6x19 "The Dragon" : Buon pomeriggio e buona domenica a tutti tesori!Allora, devo dire che ARROW quest'anno non lo capisco proprio. Va bene che non ci possono essere 23 episodi fighi su 23 perché sarebbe utopia, ma temo che se faccio un calcolo degli episodi che mi sono piaciuti finora il numero sarà pericolosamente basso. E questo rientrerebbe sicuramente tra quelli che non mi sono piaciuti, anzi, penso sarebbe il peggiore (per ora).Tanti hanno apprezzato la ...

Arrow - Recensione 6x17 "Brothers in Arms" : Buon pomeriggio tesori, quanti santi del calendario avete tirato giù nel guardare l'episodio?L'unica cosa che ho apprezzato davvero tanto di questo episodio è stata la recitazione di Stephen e David. E la presenza di mama Queen.Ma andiamo con ordine. Nella parte "leggera" dell'episodio, abbiamo Dinah e Oliver che tentano di strappare Star City a Diaz arrestando Anatoly e poi licenziando il capitano e il procuratore generale, entrambi corrotti. ...

The Flash rinnovata insieme alle serie dell’Arrowverse - Riverdale e Supernatural : The Flash rinnovata da The CW insieme ad un grande blocco di serie tv. La rete fa sul serio questa volta e lo ha dimostrato già nei giorni scorsi annunciato la voglia di occupare il prime time con nuove serie anche nel fine settimana. Questo permetterà di spalmare gli show in più serate e la dimostrazione di quello che vuol fare è arrivata proprio qualche ora fa negli Usa con l'annuncio di un rinnovo di massa per alcune delle sue serie più ...

Arrow - Recensione 6x16 "The Thanatos Guild" : Buon pomeriggio tesori, come promesso stavolta sono qui puntuale a commentare l'ultima puntata di ARROW.La protagonista indiscussa dell'episodio è Thea. Thea che comprensibilmente non ne può più di Star City e vuole solo andarsene all'avventura con l'amore della sua vita ma che viene puntualmente fermata da - indovina indovina - Nyssa Al Ghul. O meglio, più che da lei, direi da Malcolm. Sì perché 'sto uomo pure da morto continua a ...

Ufficiali le date dei finali di stagione di Arrow 6 - The Flash 4 - Riverdale 2 e le altre serie The CW : la programmazione completa : Anche per quest'anno il momento che tutti odiano sta per arrivare: The CW ha reso note le date dei finali di stagione delle sue serie a cominciare proprio da Arrow 6, The Flash 4 e Riverdale 2 e lasciando da parte quelle che prenderanno il via in primavera, ovvero The Originals e Supergirl 3 (che tornerà dopo la pausa). Gli intensi mesi in compagnia delle serie tv più amate stanno per terminare e mentre la programmazione italiana inizia ...

Data ufficiale per il crossover tra Arrow 6 - The Flash 4 - Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 : Premium Action lancia #CrisiSuTerraX : L'hashtag da tenere bene in mente è #CrisiSuTerraX e il luogo dell'appuntamento è Premium Action di Mediaset. Queste sono le coordinate per il crossover tra Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 che la prossima settimana terranno compagnia al pubblico dell'Arrowverse. Alla fine nessuna messa in onda speciale su Italia1 e una conferma che gli episodi che hanno rimesso insieme le quattro serie andranno in onda su Mediaset ...