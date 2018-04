Arriva il comunicato del Grande Fratello contro gli attacchi ad Aida | il video

Blastingnews

(Di venerdì 27 aprile 2018) Nelle ultime ore sul web non si fa altro che parlare di atti di bullismo che si sono verificati all'interno della casa del. La concorrenteNizar, infatti, è stata aggredita verbalmente dagli altri partecipanti per un motivo apparentemente banale. Come è iniziato tutto Durante questi giorni i i ragazzi all'interno della casa hanno deciso di preparare dei dolci per tutti. La concorrente, che dal primo momento ha dimostrato di avere un carattere molto particolare (scontrandosi fin da subito con Malgioglio), ha deciso di non mangiare la sua porzione insieme agli altri. La spagnola 42enne ha quindi preso la sua parte di dolce ed è andata via. Questo gesto ha scatenato l'ira degli altri concorrenti, in particolare di Baye che l'aggredisce verbalmente. In realtà, c'è stato un episodio in precedenza che ha provocato questa forte coalizione.è stata accusata di ...