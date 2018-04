Archeologico Napoli | il mito antico rivive con gli eroi di Star Wars

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Rileggere glidellalogia greca e latina alla luce di quelli immaginari ma amatissimi della saga fantasy di “”. È l’obiettivo della mostra itinerante “Mann@Hero” che sarà ospitata nelle sale del Museodidal prossimo 4 maggio al 31 luglio. Una iniziativa nata da un’idea del direttore del Mann Paolo Giulierini che si avvale della direzione artistica di Ciro Sapone e di quella scientifica di Mario Grimaldi. “Mann@Hero” consentirà ai visitatori non solo di vivere un ardito parallelo tra miti antichi e contemporanei ma di ammirare oltre sessanta opere della collezione del Mann finirà custodite nei depositi. Statue, rilievi in marmo, bronzi, terrecotte e soprattutto affreschi scelti con cura proprio per rimandare, concettualmente o artisticamente, a figure come quelle di Ian Solo e della principessa ...