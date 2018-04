Api | l’Unione europea vieta tre insetticidi dannosi Utilizzo sarà consetito solo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018)i treper api. Anche l’Italia, insieme ad altri 15 Paesi, ha votato oggi a favore del bando permanente per i tre neonicotinoidi più utilizzati al mondo, imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, estendendo il divieto parziale già in vigore dal 2013. Rimane consentito il loroall’interno di serre permanenti. A esprimere soddisfazione, in primis, le organizzazioni che hanno condotto una battaglia per l’approvazione del bando. “Questa è una notizia importante per le api, l’ambiente e tutti noi. Il voto a favore dell’approvazione espresso dal nostro Paese certifica l’attenzione dei cittadini italiani per la protezione degli impollinatori”, dichiara Federica Ferrario, responsabile campagna Agricoltura di Greenpeace Italia, secondo cui bandire questiè un passo necessario. “Il primo – aggiunge – verso una ...