: #Antitrust: multa da 4,4 mln a Fastweb su fibra ottica per pubblicità ingannevole, informazioni scarse su servizio - TgLa7 : #Antitrust: multa da 4,4 mln a Fastweb su fibra ottica per pubblicità ingannevole, informazioni scarse su servizio - fattoquotidiano : L’Antitrust ha multato Fastweb per 4,4 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica. Una sanzione… - chrisneel : Multa Antitrust da 4,6 milioni a Vodafone: “Pubblicità ingannevole sulla fibra” -

L'ha sanzionato per 4,6 mln di euroItalia per una pratica commerciale scorretta. Secondo l'Authority, nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi),ha omesso informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le relative limitazioni.Nonchè le reali potenzialità del servizio in fibra offerto.(Di venerdì 27 aprile 2018)