Anticipazioni Uomini e donne del 27 aprile | bufera su Sossio | Ursula se ne va

Uomini e Donne Anticipazioni - Nicolò sceglie Marta : l’indizio in villa : Chi sceglie Nicolò di Uomini e Donne? Marta Pasqualato è la favorita Quasi tutto pronto per la scelta di Nicolò Brigante. Il tronista di Uomini e Donne sta per scegliere la sua nuova fidanzata tra le corteggiatrici Marta Pasqualato e Virginia Stablum. La scelta andrà in onda su Canale 5 mercoledì 2 maggio e avverrà […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Nicolò sceglie Marta: l’indizio in villa proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne - la scelta di Nicolò : la decisione 'inaspettata' : Uomini e Donne, finalmente è giunto il momento tanto atteso da chi segue le vicende del trono classico. Tra poco Nicolò Brigante farà la sua scelta finale: Marta Pasqualato o Virginia Stablum? Chi sceglierà il tronista Nicolò? Registrazione Uomini e Donne 26 aprile, la scelta di Nicolò Brigante: colpo di scena a fine puntata Oggi pomeriggio era in programma la nuova attesissima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Una puntata ...

Anticipazioni Uomini e Donne del 26/04 : l'indecisione di Brigante : Il 26 aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, una puntata un po' diversa dal solito perché incentrata sulle ultime esterne che ha fatto Nicolò Brigante prima della scelta. Le Anticipazioni che sono apparse sul web in queste ore, dunque, fanno sapere che il tronista ha trascorso una giornata in villa con Marta Pasqualato e Virginia Stablum, ma questi momenti sembrano non averlo aiutato a schiarirsi le ...

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Nicolò : il rifiuto di Virginia Video : E' stata annunciata quella che sara' la prima scelta finale [Video]di #Uomini e donne di quest'anno: le Anticipazioni ufficiali rivelano che il primo tronista di quest'anno a compiere la scelta finale sara' Nicolò Brigante, che in queste settimane sta portando a termine il suo percorso con due corteggiatrici. Stiamo parlando di Marta e Virginia: una delle due riuscira' a fare breccia nel cuore del tronista e a 'viverlo' fuori dagli studi ...

Anticipazioni Uomini e Donne : NICOLÒ BRIGANTE sta già registrando la scelta? : Nelle prossime settimane, tutti i troni di Uomini e Donne dovranno giungere alla loro regolare conclusione (la trasmissione andrà infatti in onda fino agli ultimi giorni di maggio); secondo quanto è trapelato dalle ultime Anticipazioni del programma, il bel siciliano NICOLÒ BRIGANTE sceglierà la sua aspirante fidanzata in una villa esterna allo studio, esattamente come è accaduto con Paolo Crivellin (il quale ha scelto Angela Caloisi dopo alcune ...

Uomini e Donne - trono over : tra GEMMA e GIORGIO spunta MARCO? [Anticipazioni] : Negli scorsi giorni, Maria De Filippi ha registrato le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne; come accade di consueto nel programma, non sono mancati i vari colpi di scena… Come abbiamo riportato in uno dei nostri precedenti post, il gossip recente ha parlato di un riavvicinamento tra GEMMA Galgani e GIORGIO Manetti: dopo aver ballato insieme al Maurizio Costanzo Show sulle note di Noi due nel mondo e nell’anima dei Pooh, i ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over mercoledì 18 aprile 2018 : Gemma a letto con… : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over mercoledì 18 aprile 2018: Gemma dormirà con Marco! Maria tuona contro Sossio! Ida e Riccardo “fuori”… Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Marco, il suo nuovo pretendente, “a letto” insieme! Maria “rimprovera” Sossio che è ancora indeciso! Il gesto romantico di Armando! Si rinnova il nostro consueto appuntamento con le ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano vince una sfida : Ida Platano vince una nuova sfida nel Trono Over di Uomini e Donne L’ultimo appuntamento della settimana a Uomini e Donne verterà nuovamente sul Trono Over. Le vicende sentimentali tormentate e ingarbugliate di dame e cavalieri continuano a occupare tre delle cinque puntate del dating show di Maria De Filippi. Oggi in studio si tornerà a parlare di Giorgio Manetti, ma ci sarà spazio molto probabilmente anche per una sfida tutta al ...

Uomini e Donne Anticipazioni trono over : Gemma - Giorgio - Sossio - Ursula - Ida - Riccardo nuove coppie : Il Vicolodellenews, stasera, ha dato nuove succosissime anticipazioni sull'ultima registrazione del trono over di 'Uomini e Donne'. In particolare, il portale ha fornito delle grosse novità che riguardano tre coppie che, nelle ultime settimane, hanno catalizzato l'attenzione dei telespettatori: si tratta di Gemma e Giorgio (ospiti del Maurizio Costanzo Show), Ida e Riccardo (protagonisti di un continuo tira e molla a suon di liti e ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 18 aprile 2018 : Gemma e Giorgio stanno insieme! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over mercoledì 18 aprile 2018: Gemma Galgani e Giorgio Manetti ci riprovano! Nascono nuove coppie… Anticipazioni Uomini e Donne: sensazionale notizia riguardante Gemma e Giorgio! Sossio innamorato di Ursula! Ida e Riccardo sorprendono tutti con una decisione clamorosa! Stiamo agli sgoccioli del programma condotto ed ideato da Maria De Filippi che, presto, si fermerà per la ...