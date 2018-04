Anticipazioni Ballando con le stelle del 28 aprile | doppia eliminazione?

Blastingnews

: Ballando con le Stelle, Garko irriconoscibile: cos'ha fatto al viso? - nurix75 : Ballando con le Stelle, Garko irriconoscibile: cos'ha fatto al viso? - zazoomblog : Domenica In- Anticipazioni: dalla nascita del Royal Baby al Processo a Ballando con le Stelle (22 aprile) -… - GiasoneRita : RT @TV_Italiana: TUTTE - ma proprio tutte - le anticipazioni sulla puntata di stasera di #BallandoConLeStelle: fra #TerenceHill, meccanismo… -

(Di venerdì 27 aprile 2018)con le2018 si avvia verso le battute finali di questa edizione. Sabato 28andrà in onda in diretta su Raiuno l'ottava puntata, durante la quale scopriremo il nome del nuovo concorrente che dovrà abbandonare definitivamente la gara di ballo condotta da Milly Carlucci. Noi seguiremo in diretta questo ottavo appuntamento con lo show: seguiteci e restate aggiornati minuto per minuto su quello che succederà.con ledel 28? Leufficiali sull'ottava puntata dello show rivelano che questa settimana nelle vesti di ballerina per una notte ci sarà un volto molto amato dal pubblico. Parliamo di Suor Cristina, che tutti ricordano per la sua celebre partecipazione e per la conseguente vittoria alla seconda edizione di The Voice of Italy, dove è partita la sua carriera professionale. Questo nuovo appuntamento con ...