Animals | conoscere gli animali rispettandoli | a Romaest il progetto educativo in

(Di venerdì 27 aprile 2018) 144 esemplari dai 5 continenti per stupire il pubblico e raccontare la bellezza del mondo animale. Con una caratteristica fondamentale: non si tratta diveri, ma di peluche a grandezza naturale. Saranno loro i protagonisti digli, in programma al Centro Commercialedal 27 aprile al 13 maggio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con WWF Italia e giunta al suo secondo appuntamento, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al rispetto e alla salvaguardia del regno animale preservando, allo stesso tempo, l’habitat naturale in cui ciascuna specie vive. Per farlo, si è deciso di simulare un “parco sostenibile”: i peluche sono realizzati con una imbottitura al 100% di Pet riciclato, 9 aree tematiche, 1 ranger che guiderà i partecipanti ad esplorare l’ambientazione e sentieri che si intrecciano come in un vero giardino ...