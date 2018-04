Andres Iniesta si toglie la maglia blaugrana

Blastingnews

: #Messi ce l'avrebbe fatta anche da solo, ma con 'quello lì' alle spalle... ce l'ha fatta di più. Buona 'vecchiaia… - FBiasin : #Messi ce l'avrebbe fatta anche da solo, ma con 'quello lì' alle spalle... ce l'ha fatta di più. Buona 'vecchiaia… - RaiNews : Le lacrime di #Iniesta: 'Ho dato l'anima per il #Barcellona, ora è finita'. L'addio del campione dopo 22 anni di vi… - Eurosport_IT : Andres #Iniesta in lacrime, lascia il Barcellona dopo 22 anni Gracias Don Andres Iniesta! ??????? ?… -

(Di venerdì 27 aprile 2018), centrocampista e capitano del #Barcellona, ha deciso di non rinnovare il contratto con la societa': a fine stagione lascera' la squadra dove ha giocato per 22 anni collezionando 31 trofei, compresi otto scudetti iberici e sei Coppe di Spagna L’annuncio tra le lacrime in conferenza stampa E’ stato lo stesso giocatore del Barca VIDEO a dare l’annuncio nel corso di una conferenza stampa molto difficile e sofferta:è apparso commosso e teso, ha fatto fatica a concludere le frasi, la voce era rotta dall’emozione, gli occhi lucidi. Doveva essere un incontro con i media ma la sala stampa di San Joan Despì era piena all’inverosimile: erano presenti non solo i giornalisti, ma anche il presidente, i compagni di squadra tranne Suarez e Messi, i dirigenti, i magazzinieri, i suoi familiari. “Chiudere una carriera durata 22 anni non è facile – ha detto ...