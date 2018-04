Andreas Seppi vs Marco Cecchinato | semifinale Atp Budapest 2018 | orario d’inizio e come

Tennis - ATP Budapest 2018 : sarà derby azzurro! Andreas Seppi raggiunge in semifinale Marco Cecchinato : Ci sarà un derby italiano nelle semifinali dell’ATP di Budapest. Dopo la vittoria di Marco Cecchinato, è arrivata anche quella di Andreas Seppi, che nei quarti di finale del torneo ungherese ha sconfitto in due set il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-5. Primo set con continui colpi di scena. Si comincia dal terzo game con Seppi che perde a zero il servizio, ma la reazione dell’azzurro non ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Andreas Seppi batte Mikhail Youzhny e passa ai quarti. Raggiunti Sonego e Cecchinato : Andreas Seppi è praticamente perfetto sulla terra battuta di Budapest e vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 che si sta disputando sul suolo magiaro: superato in poco più di un’ora il russo Mikhail Youzhny con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2, ora l’altoatesino, numero 8 del tabellone, incontrerà il vincente della sfida tra il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi, ed il NextGen canadese Denis ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Andreas Seppi batte Mikhail Youzhny e passa ai quarti. Raggiunti Sonego e Cecchinato : Andreas Seppi è praticamente perfetto sulla terra battuta di Budapest e vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 che si sta disputando sul suolo magiaro: superato in poco più di un’ora il russo Mikhail Youzhny con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2, ora l’altoatesino, numero 8 del tabellone, incontrerà il vincente della sfida tra il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi, ed il NextGen canadese Denis ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : il derby azzurro va ad Andreas Seppi! Rimontato e battuto Thomas Fabbiano : Il derby italiano in Ungheria, nel primo turno del torneo ATP 250 di Budapest, premia Andreas Seppi, numero 8 del tabellone che sulla terra battuta magiara rimonta e supera Thomas Fabbiano al termine di una battaglia sportiva durata due ore e mezza e chiusa dall’altoatesino con lo score di 4-6 7-5 6-3. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra la wild card magiara Zsombor Piros ed il russo Mikhail Youzhny. Nel primo set lo ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi supera in tre set Garcia-Lopez e conquista gli ottavi di finale! : Non si arresta la corsa di Andreas Seppi nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato il bolzanino conquista l’accesso agli ottavi di finale superando, al termine di una lunga battaglia, lo spagnolo n.68 del mondo, Guillermo Garcia-Lopez (lucky loser) con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 in 2 ore e 25 minuti di partita. Prossimo sfidante per il nostro Andreas sarà l’ex top10 del ranking mondiale Kei Nishikori (attuale ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi piega Kyle Edmund in tre set. L’azzurro vola al secondo turno : Un grande Andreas Seppi supera il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro ha sconfitto il britannico, n.23 del mondo, Kyle Edmund, con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 in 2 ore e 7 minuti di partita, conquistando l’accesso al prossimo round dove incontrerà il lucky loser spagnolo Guillermo Garcia Lopez che ha preso il posto del n.12 del mondo, l’iberico Pablo Carreno Busta ritiratosi dal torneo monegasco. Una partita ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi e Marco Cecchinato superano le qualificazioni e accedono al tabellone principale : Si infoltisce la truppa italiana nel tabellone del Masters 1000 di Montecarlo. Andreas Seppi e Marco Cecchinato hanno superato l’ultimo turno delle qualificazioni raggiungendo Fabio Fognini e Paolo Lorenzi nel main draw del torneo monegasco. Bella prova per il giocatore altoatesino, che oggi si è sbarazzato dello spagnolo Marcel Granollers in maniera netta, con un doppio 6-3. Un Seppi perfetto, che ha sempre comandato nel gioco e nel ...

Tennis - ATP Marrakech : Andreas Seppi rimontato ed eliminato dal moldavo Albot : Andreas Seppi viene subito eliminato nel torneo ATP di Marrakech. Il Tennista altoatesino è stato sconfitto al primo turno dal moldavo Radu Albot, numero 93 del mondo, in tre set con il punteggio di 1-6 6-3 6-0 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Inizio di stagione da dimenticare sulla terra rossa per Seppi, reduce anche dalla sconfitta in cinque set nel match di Coppa Davis contro Lucas Pouille. Eppure la partita di oggi era ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia. Andreas Seppi : “Mi è scappato il game sul 2-1 nel quinto - Pouille aggressivo. Buona la rimonta” : Andreas Seppi è stato sconfitto da Lucas Pouille nel primo singolare di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. L’azzurro, sotto 0-2, ha saputo rimontare garantendosi il quinto set dove però è crollato contro il transalpino. Queste le dichiarazioni che l’altoatesino ha rilasciato alla Federazione: ”E’ stato un match duro, un inizio molto complicato: poi ho fatto due buoni set cambiando qualcosa ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia 0-1 : Andreas Seppi rimonta - ma cede al quinto set a Lucas Pouille : Il weekend di Coppa Davis inizia in salita per l’Italia. Andreas Seppi è stato sconfitto da Lucas Pouille in cinque set, 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1, nel primo singolare della sfida del Valletta Cambiaso di Genova. I rimpianti per l’azzurro sono notevoli, oltre che per la sconfitta in sé, soprattutto perché l’altoatesino era stato capace di rimettere in piedi un match che lo ha visto sotto di due set e di un break. Seppi si è fatto ...

LIVE Andreas Seppi - Lucas Pouille 3-6 2-6 6-4 6-3 0-1 in tempo reale - Coppa Davis 2018 : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: programma, orari, diretta tv e streaming Coppa Davis: Pouille-Seppi apre Italia-Francia, poi Fognini-Chardy ATP Rotterdam: Roger Federer è in finale,...

LIVE Andreas Seppi - Lucas Pouille 3-6 2-5 in tempo reale - Coppa Davis 2018 : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: programma, orari, diretta tv e streaming Coppa Davis: Pouille-Seppi apre Italia-Francia, poi Fognini-Chardy ATP Rotterdam: Roger Federer è in finale,...

LIVE Andreas Seppi - Lucas Pouille : 3-6 0-0 in tempo reale - Coppa Davis 2018 - primo set al francese : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: programma, orari, diretta tv e streaming Coppa Davis: Pouille-Seppi apre Italia-Francia, poi Fognini-Chardy ATP Rotterdam: Roger Federer è in finale,...

LIVE Andreas Seppi - Lucas Pouille : 3-3 in tempo reale - Coppa Davis 2018 : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: programma, orari, diretta tv e streaming Coppa Davis: Pouille-Seppi apre Italia-Francia, poi Fognini-Chardy ATP Rotterdam: Roger Federer è in finale,...