Anche Fedez ad Amici di Maria De Filippi | ospite del 4° serale il 28 aprile col ritorno

(Di venerdì 27 aprile 2018)addiDe, tra gli ospiti della quarta puntata del, in diretta su Canale 5 sabato 28. Il rapper di Newtopia si aggiunge agli ospiti già annunciati per il nuovo appuntamenti di2018.Oltre ad Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, attese per le corali di squadra della prima fase, ad2018 arrivano Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Stash Fiordispino dei The Kolors, ospiti della seconda fase per un duetto.A tutti loro si aggiunge oggi a sorpresa il rapperche si aggiungerà agli ospiti in programma per una partecipazione straordinaria della quale al momento non è stato rivelato molto. Esclusa la possibilità di un duetto con i concorrenti didiDeche nel corso della settimana non hanno preparato suoi pezzi,potrebbe esibirsi con J-Ax per presentare un brano del disco congiunto Comunisti col ...