Amici | è scontro tra la Parisi e la Ventura per Biondo Heather | Simona sei una

Amici - scontro brutale tra la Ventura ed Heather Parisi : 'Tu a 58 anni mi sembri...' : E' ormai guerra tra Heather Parisi e Simona Ventura . Le due star di Amici 17 si scontrano sul concorrente Biondo. Tutto parte da un gesto discutibile di Heather Parisi, che avrebbe messo su Instagram ...

Amici 2018 : scontro social senza esclusione di colpi tra Simona Ventura ed Heather Parisi : Amici 2018: nuovo scontro social tra Simona Ventura e Heather Parisi, due membri della Giuria Esterna del talent di Maria De Filippi. La prima ad attaccare l’altra è stata Simona Ventura che attraverso un video Instagram ha accusato la Parisi di comportarsi come una ragazzina. Infatti pare che la show girl abbia messo un like ad un commento di un followers che attaccava e insultava pesantemente Biondo, il rapper la cui presenza ad Amici, ha ...

Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici - la produzione si esprime sulla lite durante il terzo serale : Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici, la produzione Fascino del programma si esprime sull'episodio trasmesso in diretta durante il terzo serale di Amici. A seguito della lite tra Biondo e Heather Parisi, verificatasi sabato 21 aprile in diretta su Canale Cinque, anche la produzione interviene per placare gli animi e la bufera mediatica che si è scatenata negli ultimi giorni: un comunicato ufficiale ha espresso massima solidarietà alla ...

Heather Parisi - scontro ad Amici con Biondo. La rabbia della madre : «Chieda scusa a mio figlio» : Lo sfogo della mamma. «Innanzi tutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito...

Heather Parisi - scontro ad Amici con Biondo. La rabbia della madre : 'Chieda scusa a mio figlio' : Lo sfogo della mamma. 'Innanzi tutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito al linciaggio ...

ERMAL META/ Scontro con Rudy Zerby : "Non permettete ai giovani di crescere" (Amici 17) : ERMAL META, Amici 17: entra in polemica con Rudy Zerbi. Il botta e risposta (piccato) dopo l'uscita del ballerino Daniele andato via senza potersi esibire. La polemica è solo all'inizio!(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:34:00 GMT)

Amici 2018/ Terzo serale : Valentina piange e lo scontro Celentano-Parisi prosegue… si parlerà del cachet? : Amici 17, cachet da sogno per Heather Parisi? Le nuove assegnazioni per la squadra bianca e la squadra blu per il Terzo serale. Valentina Verdecchi verso l'addio.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:41:00 GMT)

Amici 2018 - seconda puntata serale : scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi. : Continuano i battibecchi tra Heather Parisi e Simona Ventura: la ballerina statunitense critica la conduttrice per il carisma (falso) che attribuisce a Biondo. Ad Amici 17 arriva Gianni Morandi che sfida Francesco Totti e rappa a sorpresa con Ghali. Vince la puntata Carmen, fuori Daniele e Sephora. Ecco le fasi più emozionanti della serata! Amici 2018, Morandi sfida Totti e rappa con Ghali La seconda puntata di Amici 17 si apre con il ...

Amici 17 : il dolore di Maria e lo scontro Parisi-Ventura : Che non si dica che Maria De Filippi non ascolti le critiche, le lamentale di chi le polemiche proprio non le digerisce. È per questo che il secondo appuntamento di Amici punta tutto sull’emozione, sulle storie da raccontare, sui parenti che, dal maxi-schermo, regalano lacrime e consigli. Un po’ di C’è Posta per Te per salvare il programma dai battibecchi pungenti, dalle battutine sprezzanti che, anche a questo giro, non sono ...

LITE HEATHER PARISI E ALESSANDRA CELENTANO/ "Sei ridicola" e lo scontro continua : Bryan sbotta (Amici 2018) : HEATHER PARISI e ALESSANDRA CELENTANO, nuova LITE al serale di Amici 17. "Hai i paraocchi, pensi solo alla danza classica", la maestra sbotta "Sei ridicola quando fai così"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:40:00 GMT)

Amici - scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi su Biondo : «Come fai a dire che non ha carisma?» : Nuove scintille tra i giudici di Amici : questa volta Heather Parisi ha avuto un piccolo battibecco con Simona Ventura . Durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, Biondo per i ...

Simona Ventura e Heather Parisi : è scontro ad Amici 2018 : Heather Parisi e Simona Ventura litigano in diretta ad Amici 17 Simona Ventura ha risposto questa sera ad Amici 2018 in diretta alle accuse che Heather Parisi che la ballerina aveva lanciato durante la settimana. La Ventura ha esordito il suo discorso affermando che non avrebbe mai voluto abboccare all’amo della “qui presente Disco Bambina” ma dato che Heather aveva dichiarato che lei era una falsa e che non sapeva nemmeno ...

CARMEN FERRERI - SQUADRA BLU/ Scontro con Paola Turci in diretta : "Ha messo un muro con me" (Amici 2018) : La cantante CARMEN FERRERI, non senza fatica, è riuscita a conquistare la maglia verde e ad accedere al serale di Amici di Maria De Filippi entrando a far parte della SQUADRA blu.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 23:26:00 GMT)

Scontro a Domenica Live tra Cecilia Capriotti e la madre di Marco Ferri : sotto i riflettori - l'Amicizia tra Marco e Jonathan : ROMA - Scontro a Domenica Live tra Viviana Tirelli , madre di Marco Ferri , eliminato dall'Isola dei Famosi, e Cecilia Capriotti . A far discutere, alcune dichiarazioni rilasciate da Cecilia Capriotti:...