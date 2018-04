AMICI 17 SERALE 2018 Valentina Verdecchi rischia l' eliminazione sabato?

AMICI 17 Serale 2018/ Ecco gli ospiti della quarta puntata : da Emma Marrone a Stash and The Kolors : Amici 17 Serale 2018, Ecco gli ospiti della quarta puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, da Emma Marrone a Stash and The Kolors e Alessandra Amoroso.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:00:00 GMT)

AMICI 17 serale : anticipazioni della 4^ puntata - assegnazioni e duetti : Sabato 28 aprile 2018 torna il serale di Amici 17. Si tratterà della quarta puntata del talent show di Canale 5. La scorsa volta non c’è stata alcuna eliminazione, visto che gli allievi a rischio sono stati salvati dalla commissione interna ed ammessi all’appuntamento successivo. Per la cronaca, Irama aveva vinto la puntata. Stavolta cosa accadrà in studio da Maria De Filippi? Quasi certamente non ci si ritroverà con una situazione identica a ...

AMICI 2018/ Ed. 17 : Emma Marrone e The Kolors ospiti - le assegnazioni del quarto serale : Amici 2018, ed. 17: le assegnazioni del quarto serale, Emma Marrone, Stash e i The Kolors, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ospiti per i duetti con gli allievi.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 05:30:00 GMT)

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone ad AMICI 2018 con Stash e Facchinetti/Fogli : gli ospiti del serale del 28 aprile : Alessandra Amoroso ed Emma Marrone ad Amici 2018 si esibiranno nel corso del prossimo appuntamento del serale. Sono stati svelati oggi gli ospiti del quarto appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi. Le due squadre del serale hanno scoperto oggi con chi dovranno duettare nel corso della prima fase della quarta puntata in onda sabato 28 aprile in diretta. La squadra blu dovrà cantare con Alessandra Amoroso, la squadra bianca dovrà ...

AMICI 17 : ospiti e anticipazioni quarto Serale di sabato 28 aprile 2018 : Amici 2018: Emma e Alessandra Amoroso tra gli ospiti del quarto Serale Tra gli ospiti del prossimo Serale di Amici 2018 c’è anche Emma. La cantante, che quest’anno non è nel cast fisso della trasmissione dopo le ultime partecipazioni come direttore artistico, torna ospite da Maria De Filippi. Si esibisce nel nuovo appuntamento in programma […] L'articolo Amici 17: ospiti e anticipazioni quarto Serale di sabato 28 aprile 2018 ...

AMICI 2018/ Ed. 17 : le prime assegnazioni per il quarto serale - le lacrime di Carmen : Amici 2018, ed. 17: le prime assegnazioni alla squadra bianca per il quarto serale, le lacrime di Carmen dopo le critiche ricevute da Carlo Di Francesco.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:34:00 GMT)

Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad AMICI - la produzione si esprime sulla lite durante il terzo serale : Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici, la produzione Fascino del programma si esprime sull'episodio trasmesso in diretta durante il terzo serale di Amici. A seguito della lite tra Biondo e Heather Parisi, verificatasi sabato 21 aprile in diretta su Canale Cinque, anche la produzione interviene per placare gli animi e la bufera mediatica che si è scatenata negli ultimi giorni: un comunicato ufficiale ha espresso massima solidarietà alla ...

LA MAMMA DI BIONDO VS HEATHER PARISI/ Serale di AMICI : “Chieda scusa!” - la ballerina si gode il relax… : La MAMMA di BIONDO VS HEATHER PARISI, dopo la terza puntata del Serale di Amici 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”, parole forti, la ballerina replicherà?(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:50:00 GMT)

Riassunto della terza puntata del Serale di AMICI17 del 21/04 : La terza puntata del Serale di Amici si apre con Maria che entra in studio insieme all’ospite d’eccezione della puntata, Diego Armando Maradona. La conduttrice e il calciatore sono accolti da un fragoroso applauso poi Maria saluta la commissione esterna e invita Maradona a chiamare le Squadre. Tutti gli allievi salgono sul palco ad eccezione di Valentina che ha subito un infortunio sabato scorso. Viene mandato in onda un rvm che ...

La mamma di Biondo VS Heather Parisi/ Serale di AMICI : “Sono basita - chieda scusa a mio figlio!” : La mamma di Biondo VS Heather Parisi, dopo la terza puntata del Serale di Amici 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”, parole forti, la ballerina replicherà?(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:58:00 GMT)

AMICI 2018 - terza puntata serale : Heather Parisi attacca Biondo! : Nella terza puntata di Amici, Rudy Zerbi non ci sta alle critiche sollevate da Heather Parisi verso Biondo: la ballerina non approva la scelta del ragazzo sull’uso dell’autotune. Anche Ermal Meta è dello stesso parere e dice che usarlo in puntata è come usare il doping. Rudy Zerbi perde le staffe ed è lite in diretta! La lite tra Heather Parisi e Rudy Zerbi, su Biondo è scattata quasi alla fine del ...

Belen Rodriguez balla con Maradona/ Video - Serale di AMICI come Ballando? L’argentina pazza del pibe de oro : Belen Rodriguez balla con Diego Armando Maradona: Video, il Serale di Amici 2018 come ballando con le stelle? L’argentina pazza del pibe de oro.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:51:00 GMT)