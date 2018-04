Amici 17 | la Ventura contro la Parisi per difendere Biondo

Amici - è scontro tra la Parisi e la Ventura per Biondo. Heather : "Simona sei una vergogna" : Continua la querelle tra Heather Parisi e Simona Ventura per il cantante di Amici di Maria De Filippi Biondo. Nonostante durante la diretta del serale le due se ne siano dette di ogni, ora la 'guerra' ...

Simona Ventura/ Dalla storia con Gerò Carraro ad Amici di Maria De Filippi (Matrix Chiambretti) : Simona Ventura, Dalla storia d'amore con Gerò Carraro alla nuova avVentura nel programma di Maria De Filippi, Amici. Cosa racconterà stasera? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:37:00 GMT)

Amici 17 - botta e risposta tra Heather Parisi e Simona Ventura : c’entra sempre Biondo : Heather Parisi risponde a Simona Ventura per la polemica ad Amici 17: “Sei una vergogna!” Heather Parisi replica così alle ultime dichiarazioni di Simona Ventura. E ancora una volta c’entra la polemica su Biondo concorrente al Serale di Amici 17. Questo le parole che usa la giudice in un video pubblicato recentemente sul suo profilo […] L'articolo Amici 17, botta e risposta tra Heather Parisi e Simona Ventura: ...

Amici 2018 : scontro social senza esclusione di colpi tra Simona Ventura ed Heather Parisi : Amici 2018: nuovo scontro social tra Simona Ventura e Heather Parisi, due membri della Giuria Esterna del talent di Maria De Filippi. La prima ad attaccare l’altra è stata Simona Ventura che attraverso un video Instagram ha accusato la Parisi di comportarsi come una ragazzina. Infatti pare che la show girl abbia messo un like ad un commento di un followers che attaccava e insultava pesantemente Biondo, il rapper la cui presenza ad Amici, ha ...

SIMONA VENTURA/ Il giudice di Amici conferma l'affetto per Maria De Filippi : "Lavoro divinamente con lei" : SIMONA VENTURA, giudice della commissione esterna di Amici 17, ha parlato della sua nuova avVENTURA televisiva e del rapporto con Maria De Filippi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Biondo/ Amici 17 : Ventura e Zerbi unici a difenderlo - sarà lui il prossimo eliminato? : Ermal Meta e Carlo di Francesco continuano a pensare che Biondo non sia un cantante vero e proprio. Simona Ventura continua a difenderlo ma è a rischio, sarà eliminato Amici 17?(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 08:57:00 GMT)

