Amianto | Legambiente | in Sicilia solo 21 | 5% Comuni ha piano per gestione 4

Amianto - Legambiente : “In Sicilia solo il 21.5% dei Comuni ha un piano per la gestione” : A 26 anni dalla Legge 257/92 che ha messo al bando l’Amianto, in Italia questa fibra killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute dei cittadini e l’ambiente. Secondo i dati diffusi da Legambiente in Sicilia solo 84 Comuni su 390 – pari al 21,5% – si sono dotati di Piani comunali in materia. La ragione di questo ritardo, per Legambiente, “risiede principalmente nella mancata adozione del ...

Legambiente : Amianto ancora molto diffuso - è in 370mila strutture : A 26 anni dalla Legge 257/92 che ha messo al bando l’amianto, in Italia questa fibra killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute dei cittadini e l’ambiente. A gravare sulle spalle del Paese, ancora sotto scacco dell’amianto, anche i ritardi legati agli obblighi di legge, e in particolare ai piani regionali amianto (PRA) – che dovevano essere pubblicati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e che mancano ...