Ambiente | nelle acque dell’Oman sta crescendo una pericolosa “zona morta” già più grande

(Di venerdì 27 aprile 2018) Un nuovo studio dell’University of East Anglia (UEA) ha confermato una drastica riduzione dell’ossigeno nel Golfo di Oman. Laè stata confermata da robot sottomarini chiamati Seagliders, che sono stati in grado di raccogliere dati in aree prima inaccessibili a causa della pirateria e di tensioni geopolitiche. I robot hanno più o meno le dimensioni di un piccolo palombaro ma possono raggiungere profondità di oltre 1.000 metri e viaggiare nell’oceano per mesi, coprendo migliaia di chilometri. 2 di questi robot sono stati impiegati nel Golfo di Oman per 8 mesi. Hanno comunicato via satellite per costruire un quadro dei livelli di ossigeno sott’acqua e dei meccanismi oceanici che trasportano l’ossigeno da un’area all’altra. Dove ci si aspettava ossigeno, hanno scoperto un’area piùdella Scozia priva quasi totalmente di ossigeno. Il Dott. Bastien Queste (UEA), che ha ...