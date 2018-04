Ambasciata a Gerusalemme | Trump | «Potrei andare» Nuove proteste a Gaza | 3 morti

Usa - Trump annuncia : 'Potrei andare a Gerusalemme per apertura Ambasciata' : E ancora: l a politica di Donald Trump verso la Corea del Nord ha 'aperto nuove possibilità'. Lo ha detto la Merkel. È necessario, ha aggiunto la cancelliera, continuare a vigilare sul regime di ...

Gerusalemme : presidente ceco - è ora di spostare Ambasciata :

Trump : a maggio Ambasciata a Gerusalemme : 21.31 Il presidente Usa Trump invia via Twitter "i migliori auguri" al premier israeliano Netanyahu e a tutti gli israeliani "per il 70mo anniversario della vostra grande indipendenza. Non abbiamo migliori amici in nessun altro posto". Trump ha aggiunto di essere "impaziente di spostare la nostra ambasciata a Gerusalemme, il prossimo mese".

Trump - in maggio Ambasciata a Gerusalemme :

Gerusalemme - gaffe Usa. La nuova Ambasciata? Sarà nei territori occupati : New York Quest'ambasciata non s'ha da fare. A circa due mesi dal previsto trasferimento della rappresentanza americana da Tel Aviv a Gerusalemme, come voluto dal presidente Donald Trump, gli Usa incappano in una clamorosa gaffe: il terreno sul quale dovrebbe trovarsi il complesso diplomatico non rientra completamente in territorio israeliano. Una parte, come rivela il New York Times, attraversa infatti la zona conosciuta come ...

USA : Trump vede Netanyahu - forse a Gerusalemme per Ambasciata :

Berna dovrebbe spostare l'Ambasciata a Gerusalemme? :

M5S - Fioramonti e il caso Israele : 'Gerusalemme? Chiamerò l'Ambasciata' : Professore, ha chiamato l'ambasciatore di Israele? 'La questione riportata nei giornali si riferisce ad un incontro sulla governance dell'acqua in Africa dove ero stato invitato come relatore e a cui ...

Israele : premier Netanyahu - Ambasciata Usa a Gerusalemme in occasione anniversario indipendenza Stato ebraico è 'momento storico' : Netanyahu è poi intervenuto sull'andamento dell'economia israeliana, sottolineando la "crescita impressionante" del reddito medi netti dal 2009, anno della sua entrata in carica, al 2016. Tale ...

Ankara : preoccupante decisione Usa su Ambasciata Gerusalemme : La Turchia ritiene "estremamente preoccupante" la decisione degli Stati Uniti di trasferire a maggio la loro ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme e accusa Washington di "demolire" le ...

Usa confermano apertura Ambasciata a Gerusalemme a maggio :

Israele - media : Ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio : Israele, media: ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio Israele, media: ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio Continua a leggere L'articolo Israele, media: ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio sembra essere il primo su NewsGo.

Ambasciata Usa a Gerusalemme - Trump tira fuori dai guai l'amico 'Bibi' - di U. De Giovannangeli - : Altro entusiasta sostenitore di Trump è il ministro dell'Economia israeliano, Naftali Bennett: ""E' finita l'era dello Stato palestinese", commenta Bennett, ministro dell'Educazione e leader del ...

Ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio : L’Ambasciata americana in Israele trasferirà la propria sede da Tel Aviv a Gerusalemme il prossimo 14 maggio. Lo scrive su Twitter il corrispondente diplomatico israeliano di Channel 10 Barak Ravid. Il giorno è quello in cui si celebra l’anniversario dell’indipendenza di Israele, conquistata nel 1948 e in cui il presidente americano Harry Truman ri...