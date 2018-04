“Amadeus se ne va” Reazione a Catena | arriva ‘lui’ Lo storico conduttore cambia aria e

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 aprile 2018) A un mese esatto dalla morte di Fabrizio Frizzi, il mondo della televisione non si è ancora ripreso del tutto. Basti pensare a quello che sta succedendo ai programmi che stanno subendo una serie di rivoluzioni non indifferenti. Con il vuoto lasciato da Frizzi, trovare un nuovo equilibrio in Rai non è di certo semplice. Da una parte abbiamo “L’eredità” gestita pro tempore dal caro amico di Fabrizio, Carlo Conti; dall’altra abbiamo Amadeus che dovrebbe lasciareper prendere le redini di Conti (che lascia per impegni presi prima della morte dell’amico). Insomma, sono partite le toto scommesse su chi sarà ildisu Raiuno (e conseguenzialmente di tutti gli altri programmi). Dopo l’annuncio dell’addio di Amadeus, le prime indiscrezioni avevano tirato in ballo Marco Liorni, dato in partenza dallo studio della Vita in diretta. In ...