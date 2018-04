Alzheimer | scoperta nuova causa nel danno alla sostanza bianca cerebrale

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Uno studio – pubblicato su “Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry” dall’Unità Malattie Neurodegenerative del Centro Dino Ferrari, Dipartimento di Fisiopatologia e Trapianti, Università di Milano, IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, diretta dal prof. da Elio Scarpini – dimostra una correlazione tra livelli di amiloide nel liquor edellain pazienti affetti da demenza di. Con il termine “demenza” ci si riferisceperdita di funzioni cognitive, in particolare la memoria, talmente grave da interferire con la vita quotidiana. La malattia diè la forma più comune di demenza. Nel cervello di pazienti affetti da malattia disi osserva la deposizione della proteina amiloide e la morte dei neuroni, localizzati nella cosiddettagrigia. Gli esami radiologici mostrano, però, anche undella, ...