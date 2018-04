Alla Bicocca rievocazione della battaglia del 1522

Alla Bicocca si rievoca la battaglia del 1522 : La battaglia della Bicocca , uno degli episodi salienti delle 'guerre d'Italia' combattute nel '500 tra Francia e Spagna per il dominio dell'Europa, rivive nei territori in cui ebbe luogo. Venerdì ...

Inst Alla zione di Pauciulo Alla Bicocca : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - Il polittico 'nell’aperto', realizzato da Antonio Pauciulo per il gruppo Maire Tecnimont, viene esposto permanentemente nella sede dell’Università di Milano- Bicocca per le celebrazioni del ventennale dell’ateneo. Domani nella Galleria della Scienza dell’università verrà

Milano : instAllazione 'nell’aperto' di Pauciulo esposta in università Bicocca (2) : (AdnKronos) - L’installazione, che, per volontà del gruppo, sarà pubblicamente fruibile in ateneo, appartiene al progetto artificial creatures, che Antonio Pauciulo così sintetizza in catalogo: “Il lavoro ‘nell’aperto’ è una metafora del mondo dell’uomo, un mondo dove ogni cosa è definita e distinta