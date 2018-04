Alitalia | Calenda | troppo piccola | servirebbe 1 mld per portarla in attivo

Prestito Alitalia - l’indagine Ue non ferma la proroga dei termini. Calenda : “Sempre coordinati con Bruxelles” : “Con la Ue abbiamo sempre avuto una interlocuzione, peraltro anche quando abbiamo fissato il tasso di interesse del Prestito ponte, e continuiamo a gestire, come sempre abbiamo fatto, in coordinamento con la Commissione e in particolare con la commissaria Vestager“. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha cercato di gettare acqua sul fuoco dell’indagine di Bruxelles sulla legittimità del denaro pubblico ...

Lufthansa : “Alitalia va ristrutturata - tocca al governo italiano” | Calenda : proroga vendita e ristrutturazione : Lufthansa: “Alitalia va ristrutturata, tocca al governo italiano” | Calenda: proroga vendita e ristrutturazione La compagnia tedesca: “Così com’è non ci interessa, potremmo puntare su Air Dolomiti”. Calenda: “Pronto il decreto per prorogare prestito e tempi di vendita” Continua a leggere

Alitalia : Calenda - altri 6 mesi per vendita - al 15/12 restituzione prestito : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Slitta di sei mesi fino a “fine ottobre” il termine per la vendita di Alitalia mentre viene fissato al 15 dicembre prossimo il termine per la restituzione del prestito ponte. Sono i contenuti del decreto su Alitalia illustrati dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, nella conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. L'articolo Alitalia: Calenda, altri 6 mesi ...

Lufthansa : "Alitalia va ristrutturata - tocca al governo italiano" | Calenda : proroga vendita e ristrutturazione : La compagnia tedesca: "Così com'è non ci interessa, potremmo puntare su Air Dolomiti". Calenda: "Pronto il decreto per prorogare prestito e tempi di vendita"

Alitalia : Calenda - oggi in cdm proroga prestito e vendita : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Sul def “non so nulla”, oggi in cdm “io ho il mio su Alitalia”, con un decreto che proroga il “prestito ponte e la vendita”. Lo afferma a Circo Massimo, su Radio Capital, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Sul fronte degli acquirenti, spiega ancora il ministro, la situazione è congelata, “aspettano di capire – spiega – vogliono vedere il ...

Calvario Calenda : Ilva - Piombino e Alitalia restano al palo : In attesa ci si accontenta di un titolo di cronaca, di un passaggio televisivo, di una stanca dichiarazione ministeriale. Tra le maggiori questioni aperte , Ilva, Piombino, Alitalia etc, la sola ...

Alitalia - Calenda accelera : «Da Lufthansa offerta migliorata» : ROMA - Sono i tedeschi di Lufthansa a portarsi avanti nella partita Alitalia. La conferma ufficiale arriva dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. «Sì, si tratta di quella di Lufthansa», ...