ALFIE EVANS La testardaggine di un bimbo e quelle domande a cui nessuno vuol rispondere

ALFIE EVANS - minacce ai medici e violenza verbale sul web : la Polizia dice basta : La triste storia di Alfie Evans sta facendo discutere tutto il mondo, compreso quello del web. Molti sono i commenti di coloro che si sono schierati contro la decisione di staccare le macchine che tengono in vita il bimbo, presa dall'Alta Corte inglese. La ...

ALFIE EVANS - gli ultimi aggiornamenti : il papà vuole ‘collaborare con l’ospedale’ : Dopo l’incontro con i medici del Alder Hey Hospital di Liverpool il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ha detto di voler “costruire un rapporto con l’ospedale” ringraziando “tutto lo staff della struttura per il loro duro lavoro”. Ai tanti sostenitori del bambino gravemente malato ha chiesto “di tornare alla loro vita di tutti i giorni” per permettere a lui e alla moglie Kate “di camminare ...

ALFIE EVANS - il presidente dell’Iss : “Così la medicina diventa disumana - noi abbiamo un’etica diversa” : “Così la medicina diventa disumana. Non si può trattare così un bambino e una famiglia”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, sul caso del piccolo Alfie Evans. “In Italia – ha aggiunto Ricciardi – ce ne sono tanti di questi casi però nessuno diventa così eclatante proprio perché i medici e i familiari ...

Epilessia mioclonica progressiva : la malattia del piccolo ALFIE Evans : Sta facendo discutere, in tutto il mondo, il caso del piccolo Alfie Evans, 23 mesi, colpito da una malattia definita misteriosa o sconosciuta. La storia del piccolo, nato a maggio 2016, è subito stata paragonata a quella di Charlie Gard, il bimbo inglese per il quale si erano mobilitati politici e difensori della vita ad ogni costo. Alfie non parla, non si lamenta, ma attorno a lui ruotano sofferenze, attese e speranze, specie dei suoi genitori ...

Su ALFIE EVANS i vescovi della Chiesa d'Inghilterra dicono cose sacrosante : ... in questo caso, converrebbe davvero che i portatori di queste convinzioni ci riflettessero perché il mondo laico - ora non c'è più Marco Aurelio ma ci sono tanti che non si ritengono credenti o ...

ALFIE EVANS/ Non lo salveranno né la prudenza - né le più giuste domande del mondo : Caso ALFIE EVANS. Davanti all'ingiustizia porsi soltanto domande, senza disturbare troppo, non basta. In troppi credenti c'è una prudenza incomprensibile.

ALFIE EVANS - il padre Tom : “Mio figlio è in ostaggio - chiedo al Papa di venire qui” : “chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”: lo ha dichiarato il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo per la solidarietà e il supporto ...

ALFIE EVANS - il papà a Tv2000 : “Non vi ringrazieremo mai abbastanza. Noi apparteniamo all’Italia - vi amiamo” : “Chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”. Lo ha detto il papà di Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo – ha aggiunto il papà di Alfie – per la ...

La folle teoria del complotto su ALFIE EVANS : sarebbe un danneggiato da vaccino che le autorità vogliono eliminare : (Foto: NurPhoto/Getty Images) È di qualche ora fa la notizia che la corte d’appello di Londra ha rigettato il ricorso presentato da Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie, contro il rifiuto di autorizzare il trasferimento del bambino dal Regno Unito verso un ospedale italiano. Secondo i giudici, che hanno motivato la propria decisione, il trasferimento verso il nostro Paese sarebbe sostanzialmente inutile, viste le attuali precarie ...