Ala ricorda Aldo Moro

Da ricordare il 20 aprile per Samsung GAlaxy S7 : negli Stati Uniti scatta l’aggiornamento Oreo : Abbiamo dovuto attendere tanto, forse più del previsto, ma a partire da oggi 20 aprile possiamo finalmente dare la notizia più attesa per il Samsung Galaxy S7 e per tutti gli utenti che hanno deciso di puntare su questo smartphone, visto che sta scattando una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo. Dopo mesi di rumors, frenate e accelerazioni, nelle ultimissime ore l'annuncio è giunto da una fonte ufficiale, quella ...

Tommassini ricorda l'amico Garofalo : "Nel cuore di Maria - lavorava nonostante la mAlattia" : La morte di Marco Garofalo lascia un vuoto nel mondo della danza ma anche della tv. Ballerino, coreografo, nella sua carriera una lista lunghissima di spettacoli e oltre 700 balletti organizzati per...

“È morto”. Una tragedia purtroppo annunciata. Dopo una lunga lotta contro la mAlattia non ce l’ha fatta - ma il suo grandissimo coraggio verrà ricordato da tutti : “Non posso immaginare la mia vita senza di lui” : La sua storia aveva commosso il mondo intero. Un piccolo e coraggiosissimo guerriero che nonostante la terribile malattia da cui era affetto non ha mai smesso di lottare. Ma soprattutto non c’è stato un giorno della sua purtroppo breve vita in cui non ha sperato: di vincere sul male, di poter avere un’esistenza soddisfacente e realizzare i suoi sogni. Ma purtroppo il destino con lui è stato eccessivamente crudele e a 17 anni si è spento ...

Torino - un memorial con Fiorentina e AtAlanta per ricordare Mondonico : Il patron dei granata Urbano Cairo ha deciso di proporre l'idea alle squadre che hanno segnato le fasi più significative della vita da allenatore del tecnico. L'articolo Torino, un memorial con Fiorentina e Atalanta per ricordare Mondonico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

AtAlanta - maglia speciale per ricordare Emiliano Mondonico : "Sarai per sempre il nostro MONDO": è questa la scritta che accompagna l'immagine di Emiliano Mondonico, scelta dai giocatori dell'Atalanta per affrontare l'Udinese nel match della 30giornata di Serie A. I giocatori di Gian ...

Serie A - Percassi ricorda Mondonico : «L'AtAlanta perde un amico» : BERGAMO - Antonio Percassi , presidente dell 'Atalanta , ha voluto ricordare la figura di Emiliano Mondonico scrivendo un breve comunicato sul sito ufficiale: "È una delle giornate più tristi nella ...

David di Donatello - "Ammore e MAlavita" miglior film. Spielberg ricorda Fellini : Si accendono i riflettori sulla 62° edizione dei David di Donatello condotto da Carlo Conti su Raiuno. "Ammore e Malavita" vince nella categoria miglior film. ECCO TUTTI I...

Claudia GAlanti ricorda la figlia Indila : "Non mi arrenderò mai all'idea che tu sia andata via per sempre" : Con un lungo post pubblicato su Instagram, Claudia Galanti ha ricordato la figlia Indila, deceduta a soli 9 mesi di vita a causa di un batterio sanguigno nel 2014. La figlia che la modella paraguaiana ha avuto dall'imprenditore francese Arnaud Mimran, oggi, 21 marzo 2018, avrebbe compiuto quattro anni.Sul proprio profilo ufficiale Instagram, la modella ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha pubblicato una foto ritraente la figlia ...

