Aida Nizar | Baye Dame squalificato? La spagnola si dichiara ad Alberto | Dia e le lacrime

Grande Fratello 15 : Baye Dame si pente dopo aver aggredito Aida Nizar : Baye Dame in lacrime al GF 15 dopo la lite con Aida: “Ho sbagliato” La furibonda lite avvenuta tra Baye Dame e Aida Nizar nella casa del Grande Fratello per la Festa della Liberazione continua a far discutere anche sui social. dopo la condanna degli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, sembra esserci un consenso pressoché unanime sulla possibile squalifica dell’italo-senegalese dal reality più spiato d’Italia. ...

Baye Dame pentito dopo la lite con Aida Nizar : “Ho sbagliato” : Baye Dame in lacrime dopo il comunicato ufficiale del Grande Fratello: il pentimento del concorrente La lite tra Baye Dame e Aida Nizar ha di fatto alimentato in queste ore malumori e inquietudini all’interno della Casa del Grande Fratello. Il comunicato ufficiale inviato ai ragazzi dalla produzione del GF (che invitata i concorrenti a moderare […] L'articolo Baye Dame pentito dopo la lite con Aida Nizar: “Ho sbagliato” ...

Grande Fratello 15 - nuovo episodio di bullismo contro la spagnola Aida Nizar? : Quello che succede nella notte nella Casa del Grande Fratello 15 il pubblico da casa non può saperlo. Questo perché quest’anno, per la prima volta nella storia del programma, la diretta da Cinecittà non occupa le 24 ore, ma si interrompe alle 2 di notte per poi riprendere la mattina successiva alle 10. Otto ore nelle quali, potenzialmente, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Stando al racconto di Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della ...

Il Web insorge al Grande Fratello 2018 : il bullismo contro Aida Nizar sarà punito : Non sono giorni facili al Grande Fratello 2018, Baye Dame potrebbe essere espulso per il comportamento aggressivo verso Aida Nizar, ma potrebbe non essere l'unico. Pare siano in arrivo provvedimenti vari per i concorrenti coinvolti nel disastro, perché non potrebbe essere chiamato altrimenti, avvenuto mercoledì mattina: insieme a Baye Dame, rischiano Danilo e Luigi più di altri, se non l'espulsione potrebbero essere mandati a un televoto flash ...

Grande Fratello 2018 - la produzione interviene sullo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame : L'accesa discussione tra Aida Nizar e Baye Dame che ha portato i due ai limiti di un'aggressione fisica si è conclusa con un richiamo da parte della produzione del Grande Fratello.

Grande Fratello : Baye punito dopo la rissa sfiorata con Aida Nizar : Baye a rischio espulsione dopo il bullismo ad Aida? La decisione del GF 15 La puntata odierna di Pomeriggio Cinque si è aperta con il commento di Barbara D’Urso su quanto accaduto ieri nella Casa del Grande Fratello riguardo la violenza verbale e il bullismo, nonché l’umiliazione, ai danni di Aida Nizar da parte di Baye Dame e del resto del (branco) gruppo: “Ho visto questa cosa orrenda che è accaduta, bruttissima, quest’attacco violento di ...

Bullismo ad Aida Nizar - Grande Fratello : «Esiste un limite che non siamo disposti a tollerare». Barbara D’Urso annuncia provvedimenti molto seri : Aida Nizar Dopo lo scempio di ieri, con ripetuti atti di Bullismo e oscenità perpetrati ai danni di Aida Nizar, la produzione di Grande Fratello 2018 ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e ...

