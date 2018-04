Aida Nizar | Baie Dame squalificato? Provvedimento disciplinare al Grande Fratello 15 | il

Grande Fratello 15 - Barbara d'Urso commenta il bullismo contro Aida Nizar : Dopo aver letto l'opinione degli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, anche Barbara d'Urso ha commenta to quanto accaduto ieri pomeriggio nella Casa del Grande Fratello 15, il reality da lei condotto, contro la concorrente Aida Nizar . Durante la puntata di giovedì 26 aprile di Pomeriggio 5, infatti, la conduttrice ha espresso il suo parere:"Ieri per me è stato un giorno molto particolare, nonostante sia stato un giorno di ...

“Aida Nizar? Ecco chi è davvero”. Super bomba al Grande Fratello - la sconvolgente scoperta sulla sua vita : “Ora si spiega perché Barbara D’Urso…” : Per un bel po’ di giorni non si è parlato d’altro (soprattutto sui social): la new entry spagnola del Grande Fratello Aida Nizar, che in Italia è conosciuta esclusivamente per aver partecipato ai programmi di Barbara D’Urso sostenendo Marco Ferri, bel modello e naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Ma chi è questa 43enne a dir poco esuberante? È davvero famosa in Spagna? E soprattutto, se lo è, per quale motivo lo è? ...