Agguato a Napoli | ucciso un 19enne | ipotesi guerra per la piazza di spaccio

Agguato in strada a Napoli - 19enne ucciso come un boss : Agguato a Napoli dove al rione Conocal, quartiere di Ponticelli, un giovane di 19 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre un altro ragazzo, di 30 anni, è rimasto ferito.La vittima, residente al rione Conocal, è stata colpita a morte verso le 20.00 di stasera in via al Chiaro di Luca. Secondo le prime informazioni il 19enne ucciso come un boss era evaso dagli arresti domiciliari cui era costretto per questioni di droga. Il giovane dopo ...

Napoli - Agguato al rione Conocal : ucciso un 19enne. Era evaso dai domiciliari : Un 19enne ucciso e un 30enne ferito in quello che sembra essere un agguato in piena regola. Si torna a sparare a Napoli. Poco prima delle ore 20, infatti, gli abitanti del rione Conocall, nel quartiere Ponticelli, hanno sentito dei colpi di arma da fuoco: venivano dalla strada, di via al Chiaro di Luca, ed erano diretti contro due ragazzi. Si tratta di Emanuele Errico, 19 anni, originario dello stesso quartiere, e Rosario Ciro Denaro, 30enne di ...

Agguato a Napoli : grave 19enne ferito : Agguato a Napoli. Un giovane di 19 anni, V J.M., è stato ferito da colpi di arma da fuoco al torace. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Loreto Mare, dove è sottoposto a ...

Napoli - 8 arresti per omicidio di Ciro Colonna : vittima innocente di un Agguato - : Otto arresti, a Napoli, per un agguato nel quale il 17 giugno 2016 morì anche una vittima innocente, il 19enne Ciro Colonna. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli ad eseguire una ...

Napoli - 19enne innocente morì in Agguato di camorra : 8 arresti per omicidio aggravato : Era il 17 giugno del 2016 quando in un agguato a Ponticelli (Napoli) furono uccisi due ragazzi. Uno era Raffaele Cepparulo, 24 anni, ritenuto vicino al clan Esposito-Genidoni, l’altro Ciro Colonna, 19 anni, totalmente estraneo a qualsiasi attività criminale. Oggi i carabinieri hanno arrestato otto persone. I militari del nucleo Investigativo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale ...