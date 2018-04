Aggiornamento Oreo su LG G6 dal 30 aprile | per LG G5 pure ad un passo

LG G6 l’Aggiornamento ad android Oreo inizia lunedì - ma solo in Corea del Sud : L’azienda Coreana ha annunciato ufficialmente che lunedì 30 aprile 2018 inizierà il rilascio dell’aggiornamento ad android Oreo per LG G6 ma solo in Corea del Sud.Un comunicato ufficiale proveniente dal sito Coreano di LG ha proprio negli ultime ore (durante la notte in Italia) annunciato che finalmente LG G6 inizierà ad aggiornarsi ad android Oreo 8.0 a partire dal prossimo lunedì 30 aprile 2018.LG G6 si aggiorna ad android Oreo 8.0 ...

Vicinissimo per LG G6 l’Aggiornamento Android Oreo : la situazione oggi 25 aprile : Manca davvero poco alla distribuzione del tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per gli utenti che hanno deciso di puntare su un modello come il forse sottovalutato LG G6. Come stanno le cose oggi 25 aprile? In realtà dall'azienda non sono ancora arrivate date ufficiali in grado di orientarci e di farci fissare un appuntamento preciso sul calendario, ma di tanto in tanto emergono segnali da parte delle compagnie ...

Galaxy A8 nuovo Aggiornamento firmware in Italia con sicurezza di Aprile 2018 : non è Android Oreo : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A8 brandizzato dall’operatore telefonico Vodafone, apportando le nuove patch di sicurezza, e non si tratta di Oreo.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F, acquistato tramite operatore telefonico Vodafone, che da poche ore l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A8 Vodafone: ecco le ...

Galaxy A3 2017 l’Aggiornamento Android Oreo è iniziato ma solo in Russia : Secondo i primi feedback Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo Galaxy A3 2017 che però al momento è distribuito solo in Russia.Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato di recente o in passato un Samsung Galaxy A3 2017: arrivano i primi feedback che l’azienda coreana sta finalmente iniziando a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo.Galaxy A3 2017 l’aggiornamento ...

Abbiamo una data per Asus ZenFone 4 e l’Aggiornamento Oreo con TIM : Stiamo aspettando davvero oltre ogni previsione, ma a questo punto l'Asus ZenFone 4 dovrebbe essere realmente ad un passo dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo l'ultimo report pubblicato poche settimane fa su Optimagazine, in cui si brancolava nel buio su una questione ritenuta molto delicata dagli utenti, oggi 24 aprile finalmente possiamo nutrire qualche certezza in più in attesa di un passo ufficiale da ...

Finalmente Huawei P10 Wind con Aggiornamento Oreo : le ultime oggi 24 aprile : Iniziano ad arrivare proprio in queste ore alcune importanti segnalazioni per quanto riguarda una specifica versione di Huawei P10. A partire da oggi 24 aprile, infatti, dovrebbe essere in distribuzione l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che hanno deciso di puntare sul modello brandizzato Wind, con un tassello importante per chiudere definitivamente il cerchio attorno ad un prodotto ancora oggi molto popolare qui in ...

Fine delle speranze per Huawei P9 - P9 Lite e P9 Plus sull’Aggiornamento Oreo? Parla TIM : Non buone notizie quelle che arrivano direttamente da TIM oggi 23 aprile per i tantissimi utenti che in questi due anni hanno deciso di puntare su smartphone come Huawei P9, P9 Lite e P9 Plus. Almeno in riferimento a coloro che ancora speravano di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo le notizie del mese scorso provenienti dalla Cina, in riferimento ad un segnale di vita sul fronte beta per questi device, ...

La settimana di Oreo su Huawei P8 Lite 2017? Aggiornamento B322 in Europa : Gran bella notizia in riferimento a Oreo su Huawei P8 Lite 2017. L'attesa del grande passo potrebbe davvero essere agli sgoccioli vista l'apparizione del firmware B322 in Europa che introdurrebbe proprio l'Aggiornamento Android 8.0 insieme naturalmente all'interfaccia EMUI 8.0. Quali i dettagli del major update e i tempi di distribuzione per l'Italia? Partiamo dal definire con precisione i modelli interessati da questa prima apparizione del ...

Non ancora pronto Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : Aggiornamento rimandato : Slitta ancora per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Un percorso sicuramente tormentato e pieno di ostacoli quello che avvicenderà l'ex top di gamma 2016 all'ultima major-release dell'OS mobile concepito dal colosso di Mountain View. A parlare è nuovamente la divisione turca del produttore asiatico, che interviene per la terza volta, andando a correggere ancora il tiro circa i tempi di rilascio ...

Grandissima beffa Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : nessun Aggiornamento Oreo da Verizon? : Grandissima beffa per i possessori di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che già sentivano il profumo dell'aggiornamento Oreo: solo stamattina vi avevamo parlato del post pubblicato sulle pagine del gestore americano Verizon che preannunciava l'avvio del rilascio della versione biscottata a bordo dell'ex top di gamma 2016, cosa che naturalmente lasciava ben sperare circa il roseo futuro dei prossimi dipanamenti. Purtroppo, però, è notizia di questi ...

Da ricordare il 20 aprile per Samsung Galaxy S7 : negli Stati Uniti scatta l’Aggiornamento Oreo : Abbiamo dovuto attendere tanto, forse più del previsto, ma a partire da oggi 20 aprile possiamo finalmente dare la notizia più attesa per il Samsung Galaxy S7 e per tutti gli utenti che hanno deciso di puntare su questo smartphone, visto che sta scattando una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo. Dopo mesi di rumors, frenate e accelerazioni, nelle ultimissime ore l'annuncio è giunto da una fonte ufficiale, quella ...

Attesa spasmodica per Huawei P8 Lite 2017 e l’Aggiornamento Oreo : parla 3 Italia : Ci sono diversi segnali da prendere in esame in questi giorni per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017 ed il delicato tema riguardante il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo per lo smartphone tanto apprezzato dal pubblico Italiano. Proprio ieri, su queste pagine, abbiamo analizzato alcune notizie provenienti dall'estero sulla vicenda, mentre oggi vogliamo concentrarci su alcuni feedback forniti direttamente dall'operatore Tre ...

Alcuni Samsung Galaxy S8 hanno un problema alla batteria dopo l’Aggiornamento ad Android 8.0 Oreo : Aumentano le segnalazioni di utenti che lamentano un serio peggioramento dell'autonomia del Samsung Galaxy S8 dopo l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S8 hanno un problema alla batteria dopo l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

LG V30 l’Aggiornamento Android Oreo è disponibile con funzionalità ThinQ : disponibile in Italia l’aggiornamento Android Oreo con le nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale ThinQ per LG V30: ecco i dettagli sulle principali novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un LG V30 che finalmente dopo mesi di attesa l’azienda coreana ha finalmente deciso di inviare il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Aggiornamento Android Oreo per LG V30 disponibile in ...