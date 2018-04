Aggiornamento 1 18 per Gran Turismo Sport | come cambia la modalità Sport | nuova Toyota GR

Microsoft Launcher : nuovo Aggiornamento per la versione beta : [aggiornamento1 27/04/2018] L’update è ora disponibile anche per l’app stabile. Articolo originale, Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un nuovo aggiornamento per gli iscritti al programma beta ufficiale di Microsoft Launcher. Novità (v. 4.7.6.41842) Aggiunta una nuova esperienza per gli utenti che si collegano per la prima volta a Microsoft Launcher tramite le impostazioni di Windows 10. Migliorate le ...

Gioie e dolori per Huawei P10 Lite con doppio Aggiornamento B207 e B139 : bene Vodafone : La settimana in corso è davvero ricca di novità per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P10 Lite, in riferimento alle versioni più popolari dello smartphone che sono state commercializzate qui in Italia. Se da un lato continuano ad arrivare i feedback da parte di coloro che stanno testando l'aggiornamento B207 per quanto concerne la variante no brand, ovviamente la più popolare nel nostro Paese, allo stesso tempo dobbiamo cominciare a fare ...

Aggiornamento Oreo su LG G6 dal 30 aprile : per LG G5 pure ad un passo : Ecco la notizia che in molti aspettavano: l'Aggiornamento Oreo su LG G6 partirà tra tre giorni esatti, ovvero il 30 aprile. Una gran bella notizia giunta dallo stesso produttore sudcoreano che, attraverso un suo canale ufficiale asiatico, ha fatto sapere di voler far partire il suo roll-out ufficiale prestissimo. Quali dettagli ha fornito e quali novità ci sono pure per il diffusissimo ex top di gamma LG G5? Onde evitre malintesi, meglio ...

Aggiornamento sul caso Alfie Evans : i genitori trattano con i medici per portarlo a casa : A seguito del “no” di ieri della Corte d’Appello di Londra a un trasferimento in Italia, i genitori di Alfie Evans incontreranno oggi i medici responsabile dell’Alder Hey Hospital di Liverpool per discutere del ritorno del bimbo a casa: lo ha reso noto il padre Tom, secondo cui il piccolo continua a respirare, nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente, “senza deterioramento” delle ...

METEO sino all'8 MAGGIO : giù le temperature con TEMPORALI - FRESCO [Aggiornamento] : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com POSSIBILE EVOLUZIONE METEO sino all'8 MAGGIO L'evoluzione prospettata dai modelli matematici di previsione conduce verso scenari METEO decisamente diversi da quanto ...

Opera Desktop : con il nuovo Aggiornamento introdotta la ricerca istantanea e Flow : Opera Desktop ha ricevuto nella giornata odierna un nuovo aggiornamento ricco di novità che vanno a migliorare ulteriormente l’esperienza utente nella navigazione e nella sincronizzazione dei contenuti. ricerca istantanea Premendo il tasto ALT e contemporaneamente lo spazio, oppure cliccando sull’icona a forma di lente d’ingrandimento situata nella barra laterale sinistra, appare ora una barra di ricerca attraverso la quale ...

Vicinissimo per LG G6 l’Aggiornamento Android Oreo : la situazione oggi 25 aprile : Manca davvero poco alla distribuzione del tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per gli utenti che hanno deciso di puntare su un modello come il forse sottovalutato LG G6. Come stanno le cose oggi 25 aprile? In realtà dall'azienda non sono ancora arrivate date ufficiali in grado di orientarci e di farci fissare un appuntamento preciso sul calendario, ma di tanto in tanto emergono segnali da parte delle compagnie ...

Primi verdetti sulla batteria per Samsung Galaxy S8 con Aggiornamento di aprile : Da alcuni giorni a questa parte, più in generale nel corso del mese di aprile, si è parlato a più riprese del Samsung Galaxy S8 e degli inaspettati problemi emersi a proposito della durata della batteria. A partire dalla patch di marzo, infatti, il popolare smartphone Android sembra risentire non poco di limitazioni in termini di autonomia, al punto che tutti hanno sperato in un passo in avanti con il nuovo firmware in distribuzione in questi ...

In arrivo domani un importante Aggiornamento per Splatoon 2 : A tutti i fan: nuovi contenuti gratuiti per Splatoon 2 sono in arrivo su Nintendo Switch domani, 25 aprile. Dopo aver scaricato un nuovo importante aggiornamento (Versione 3.0.0) per Splatoon 2, i giocatori avranno accesso a un gran numero di nuove funzionalità. I nuovi contenuti includono l'arrivo di un entusiasmante Rango X per i giocatori più performanti nelle partite pro, oltre 100 elementi di equipaggiamento, regolazione delle armi e il ...

Alla grande per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l’Aggiornamento di aprile in Europa : e in Italia? : Quale sarà il prossimo passo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge italiani? Accantonato per un po' Android 8.0 Oreo che sembrerebbe non poter giungere sulle due ex ammiraglie prima di metà maggio, ecco che fino a quel momento di certo non possiamo escludere altre novità in arrivo. In particolar modo, è molto attesa la patch di aprile per entrambi i modelli e non possiamo trascurare nuovi e importanti segnali che arrivano in tale direzione. Nel ...

Abbiamo una data per Asus ZenFone 4 e l’Aggiornamento Oreo con TIM : Stiamo aspettando davvero oltre ogni previsione, ma a questo punto l'Asus ZenFone 4 dovrebbe essere realmente ad un passo dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo l'ultimo report pubblicato poche settimane fa su Optimagazine, in cui si brancolava nel buio su una questione ritenuta molto delicata dagli utenti, oggi 24 aprile finalmente possiamo nutrire qualche certezza in più in attesa di un passo ufficiale da ...

Fire Emblem Heroes : nuovi personaggi in arrivo con il prossimo Aggiornamento : Il titolo di Nintendo dedicato ai dispositivi mobili sta per ottenere qualche nuova aggiunta, riporta Destructoid.Fire Emblem Heroes questa settimana infatti riceverà un aggiornamento con il quale saranno introdotti altri eroi al roster del gioco, il tutto accompagnato da un nuovo capitolo della storia. Possiamo dare anche un'occhiata al trailer per farci un'idea di cosa ci aspetta, possiamo trovarlo riproposto qui di seguito:Nel nuovo capitolo ...

Fine delle speranze per Huawei P9 - P9 Lite e P9 Plus sull’Aggiornamento Oreo? Parla TIM : Non buone notizie quelle che arrivano direttamente da TIM oggi 23 aprile per i tantissimi utenti che in questi due anni hanno deciso di puntare su smartphone come Huawei P9, P9 Lite e P9 Plus. Almeno in riferimento a coloro che ancora speravano di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo le notizie del mese scorso provenienti dalla Cina, in riferimento ad un segnale di vita sul fronte beta per questi device, ...

Buone notizie per Huawei P9 Plus con Aggiornamento di marzo : ok i tempi di ricarica : Siamo ancora lontani dagli standard di batteria che Huawei P9 Plus aveva assicurato ai propri utenti al momento del suo lancio sul mercato. Mi riferisco non solo alle considerazioni sull'autonomia, ma anche su un altro delicato aspetto come i tempi di ricarica della stessa batteria. Un anno fa la distribuzione dell'aggiornamento Android Nougat ha dato il via all'inizio del declino per lo smartphone sotto questo punto di vista, come ho avuto modo ...